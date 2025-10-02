Presupuestos
Sánchez ratifica que presentará presupuestos y trabaja "con humildad" para lograr apoyos
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este jueves que el Ejecutivo cumplirá este año el mandato constitucional de presentar el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año y ha afirmado que está trabajando "con humildad" para conseguir los apoyos que permitan aprobarlos.
Sánchez ha garantizado esa presentación en declaraciones a los periodistas en Copenhague, donde participa en la cumbre de la Comunidad Política Europea, al preguntarle el estado de las negociaciones con los grupos parlamentarios para intentar conseguir el respaldo necesario a las nuevas cuentas del Estado.
"Estamos en ello. No hay ninguna novedad en el sentido de que nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional. Los presentaremos y esperemos que sean unos mejores presupuestos que los que tenemos", añadió.
Sánchez ha confiado contar con el apoyo de una mayoría parlamentaria suficiente.
"Vamos a trabajarlo con mucha humildad, con mucha capacidad de diálogo, negociación y acuerdo", ha apostillado el jefe del Ejecutivo.
No obstante, ha destacado la buena marcha de la economía española recordando los datos conocidos este jueves sobre el mercado laboral, que sumó 31.462 afiliados en septiembre hasta los 21,69 millones de ocupados, mientras que el paro registrado bajó en 4.846 personas y se situó en 2,42 millones, la cifra más baja para un septiembre desde 2007.
"España avanza; España lidera. Yo creo que eso es un éxito de país, también del Gobierno y de su política económica", añadió.
