La Fiscalía acusa a Peinado de acudir a "hipótesis fabulosas" para mantener la acusación contra Begoña Gómez por tráfico de influencias

Al igual que hizo el pasado 27 de septiembre, tampoco este lunes Begoña Gómez ha acudido a la citación del juez Juan Carlos Peinado, que pretende llevarla ante un tribunal del jurado también por los cuatro delitos de corrupción que se le atribuyen en la pieza principal de la causa abierta contra ella. Sí lo ha hecho su defensa y las del resto de investigados, que han alegado en contra de las intenciones del titular del Juzgado de Instrucción número 41 y han instado el archivo de las actuaciones.

En su alegato, la Fiscalía también ha señalado hacia el archivo "salvo que queramos forzar los tipos penales, acudir a hipótesis fabulosas y ausentes de correlación con lo actuado, y con presunciones en contra de los investigados", según refleja el escrito presentado este lunes y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En un escrito de 17 páginas, argumenta que no existen indicios de los cuatro delitos que se le atribuyen, que no actuó con la voluntad de cometer delito y que no quiso enriquecerse con la cátedra que codirigió en la Complutense.

Concretamente, Begoña Gómez ha sido citada para comunicarle que, si acaba juzgada, lo será por un jurado popular por todos los delitos por lo que está investigada --tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo--, no solo por la supuesta malversación, como acordó en un principio. Se trata de la sexta ocasión en la que es citada, pero esta vez además de defensas y acusaciones también se ha llamado a la Universidad Complutense de Madrid para que confirme si se la tiene o no como perjudicada en esta causa, en relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía la mujer de Pedro Sánchez en este centro académico.

El juez Peinado imputa nuevos delitos a Begoña Gómez por el software de la Complutense / JUAN CARLOS HIDALGO

La última vez también optó por no acudir, quedando representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho. Había sido citada para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación --relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez,-- sería juzgada por un jurado popular.

Sobre el matrimonio con Sánchez, la Fiscalía ha defendido que "más allá de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones", esta relación "no puede operar como una suerte de presunción iuris et de iure que se traduzca en prevalimiento e influencia con relevancia pena" en toda su actividad, pretendiendo que vaya impregnado siempre además, del elemento doloso necesario para la comisión del ilícito.

¿Imputación de Sánchez?

En esta última comparecencia, las acusaciones solicitaron que se vuelva a llamar como testigo a Sánchez, si bien este lunes la que representa a Iuistitia Europa ha anunciado que en este momento ve necesario que en esta pieza principal se de un paso más y se eleve exposición razonada al Tribunal Supremo para la imputación del presidente del Gobierno. El letrado de esta acusación, Luis María Pardo, ha señalado que si el resto de acusaciones no le respaldan solicitará al juez dejar de ir junto al resto de partes bajo una misma dirección letrada, ahora en manos de Hazte Oír. Esta petición de Iustitia Europa no ha llegado a ser formalizada finalmente ante el juez.

Todo después de que, el pasado 2 de octubre, el juez Peinado señalara en una resolución que ve "fundamental" el vínculo de Pedro Sánchez con su esposa, Begoña Gómez, para reforzar la acusación contra ella por corrupción. El magistrado justifica su decisión de juzgar por el trámite del jurado a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias en que "el origen de los hechos delictivos" que investiga por las "acciones llevadas a cabo por Begoña Gómez [...] derivan de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno".

Sobre la creación del software, la Fiscalía argumenta que la mujer de Sánchez siguió "indicaciones expresas de la Gerencia Escuela de Gobierno" de la Universidad, y para ello, firmó un pliego de prescripciones técnicas en un expediente de contratación del servicio de “asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa”.

Agrega que la denominación de Transformación Social Competitiva y el logo de su imagen se utilizaban en el ámbito de la Universidad por Begoña Gómez antes de su registro, y no consta que los mismos se hayan empleado fuera del ámbito académico "ni su utilización lucrativa, ni su explotación, ni que se haya entablado litigio a causa de ello".