Begoña Gómez pide al juez Peinado que reclame el listado de asesores de cónyuges de presidentes del Gobierno

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en el que solicita al juez Juan Carlos Peinado que reclame a Moncloa el listado de todos los asesores de cónyuges de jefes del Ejecutivo que han pasado por el palacio de la Moncloa.

En un escueto escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Begoña Gómez, ejercida por el abogado y exministro Antonio Camacho, que "se oficie a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo".

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 20 / Eduardo Parra - Europa Press

La petición obedece a la tramitación por la ley del jurado de la pieza relativa a la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, que investiga el juez Peinado. Esta misma tarde, la esposa de Pedro Sánchez está citada para ser informada de que se seguirá la misma tramitación con el resto de la causa.

Correos de la cátedra

Por otro lado, y unas horas antes de que tenga lugar la nueva citación de Gómez y el resto de investigados ante el juez, éste ha solicitado una nueva diligencia. Así, y "al no haberse remitido" copias de los correos interesados por la Secretaría de Gobierno de la Complutense en relación con el Máster de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Universidad Complutense, el juez ha descubierto que "el alojamiento del dominio transformatsc.org está alojado en servidores de Amazon".

Por ello, oficia a este gigante de venta por correo para que "respecto a todos los predominios asociados *.transformatsc.org, www.transformatsc.org, api.transformatsc.org, api pre.transformatsc.org, UCM-pre.transformatsc.org y otros que pudieran existir" en relación con el curso impartido por la mujer de Sánchez se le informe de la dirección del cliente, el precio de servicio y los medios de pago empleados y otros datos relativos al uso de este servicio.

Esta petición se realizará, según la resolución a la que ha tenido acceso esta redacción, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "para que proceda a la práctica de gestiones" para su cumplimiento y la elaboración del informe correspondiente.