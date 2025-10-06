Bob Pop comunica a los Comuns su intención de ser candidato a la alcaldía de Barcelona

El escritor y comunicador Bob Pop -Roberto Enríquez Higueras- ha comunicado a los Comuns su intención de ser su candidato a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 2027. Tras anunciar que está dispuesto a dar el paso en declaraciones a la Cadena Ser, la dirección de la formación ha valorado positivamente su ofrecimiento, aunque fuentes del partido recuerdan que no será hasta finales de noviembre cuando pondrán en marcha el proceso de primarias, que deberá culminar en febrero. Hasta ahora, y tal como avanzó El Periódico de Catalunya, solo el diputado Gerardo Pisarello, dirigente de la confianza de Ada Colau, se ha perfilado como posible cabeza de lista.

"A mí encantaría estar en una alcaldía con Ada. Pero si Ada no está, ¿por qué no voy yo y me presento? Yo me someto a todos los procesos participativos, tanto internos como externos, de la organización. Me pongo en manos de los Comuns, de las primarias y de todo", ha asegurado sin tapujos Bob Pop. Su programa electoral, ha puntualizado, "se resumiría en conseguir tener una ciudad donde todo aquello que fuera necesario no fuera un negocio". Pese a ser madrileño de nacimiento, el comunicador vive en Barcelona desde hace años y ha participado en actos electorales de los Comuns. "No tengo nada que perder, no vivo de la política, pero quiero hacer política y hacer política desde Barcelona podría estar muy bien. Podríamos cambiar cosas y, sobre todo, que la gente viva mejor", ha defendido.

La dirección de Barcelona en Comú desconocía la intención de Bob Pop, por lo que en hacerse pública la noticia se ha puesto en contacto con él. "Que personas de su importancia quieran ofrecerse es un síntoma de que el espacio es fuerte, transversal y un referente progresista con opciones de recuperar la alcaldía", aseguran fuentes del partido, que admite que está en un proceso para "refrescar" su apuesta para la capital catalana después de la salida de Colau de la primera línea de la política.

Dos nombres encima de la mesa

Desde el congreso que celebró la formación el pasado mes de julio, el nombre que ha ganado más puntos para ser el relevo de Colau en las próximas elecciones es Pisarello, que es diputado en el Congreso y portavoz de Catalunya en Comú. Su intervención en el conclave fue la más aplaudida y, desde entonces, ha sido promovido internamente para que dé el paso, intención que él no ha negado cuando ha sido preguntado por ello en las últimas semanas. Su nombre ha ido ganando enteros desde que Janet Sanz, que hasta ahora ha llevado la batuta en el grupo municipal de los Comuns en el Ayuntamiento de Barcelona, anunció hace dos semanas que dejará la política a finales de este año.

Así que con estos dos nombres encima de la mesa, el de Bob Pop y el de Pisarello, las primarias podrían tener más de un aspirante. Eso sí, ninguno de los dos podría concurrir en solitario, puesto que el partido ya ha aprobado que en las primarias no se elegirá solo un cabeza de lista, sino un tándem que sea paritario. Otra de las líneas estratégicas en las que pretende profundizar el partido es en la configuración de un "frente amplio" de izquierdas para trazar sinergias con partidos como ERC y la CUP.

Suscríbete para seguir leyendo