El juez Peinado considera a la Complutense parte perjudicada por la apropiación indebida del software de la cátedra de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción, ha dictado una providencia en la que considera a la Universidad Complutense parte perjudicada por la apropiación indebida del software que se creó para la cátedra de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez dirigió en este centro universitario.

Así lo señala la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que justifica esta decisión "como quiera que uno de los delitos por los que se sigue el presente procedimiento es el delito de apropiación indebida, en concreto de un supuesto software cuya financiación estaba destinada para que fuere a favor" de dicha institución pública.

Por esta razón, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid cita a la representación legal de la Universidad "a los efectos de que sea oída" y pueda ejercitar los derechos que estime pertinentes de cara al futuro enjuiciamiento de estos hechos frente a un tribunal del jurado. La citación se produce para este mismo lunes a las 17.30, cuando están llamados la propia Begoña y el resto de imputados con e fin de iniciar los trámites para sentar a la esposa de Sánchez ante un segundo jurado popular por cuatro delitos de corrupción.

Pidió personarse

Ya al inicio de la investigación, en junio de 2024, el juez había rechazó la petición de la Universidad Complutense de Madrid de personarse en el caso que investiga a Begoña Gómez porque consideraba que, hasta ahora, en el proceso no constaba "qué perjuicio puede haber sufrido", una postura que ha ido cambiando conforme se han ido produciendo diligencias de prueba y se ha imputado directamente a la mujer de Pedro Sánchez los delitos de apropiación indebida e intrusismo en relación con el software.

De hecho, tal solo un mes después, el codirector de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el profesor universitario José Manuel Ruano de la Fuente, firmaba un escrito en el que atribuía a Begoña Gómez la "responsabilidad" de dar explicaciones sobre la gestión del citado sistema operativo, según informó en su día este diario.

Joaquín Goyache Goñi, rector de la Universidad Complutense, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid. / José Luis Roca

Posteriormente, la propia Complutense señaló en un informe que, una vez realizada una primera investigación interna no podía concluir si ha existido o no perjuicio sobre su patrimonio por los contratos y pagos derivados del 'software' desarrollado en el marco de la cátedra que codirigía Gómez, si bien lo atribuyó a la "falta de colaboración de determinados intervinientes" y el hecho de que no cuenta con potestades que obliguen a esa colaboración. Con todo, la universidad pidió al juez que si de la investigación practicada en su juzgado existieran indicios de que hubiera un perjuicio patrimonial a la UCM, le ofreciera acciones en calidad de perjudicada. Esta posibilidad es la que parece cumplirse en este momento.

En las ocasiones en las que ha declarado como investigada, Begoña Gómez ha negado que hubiese cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribir el logo 'TSC Transformación Social Competitiva' y el 'software' de la cátedra que fue financiado por empresas en el marco de la cátedra de la UCM.

Del mismo modo, ha descartado delito alguno en la inscripción del dominio de Internet transforma.org y explicó que fue la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense la que le indicó cómo podía registrarlo. Además, ha negado que hubiese actuado con ánimo de lucro y recordó que no recibió retribución alguna por estar al frente de la cátedra de la UCM.

