Funeral
Extremadura despide a Vara en una ceremonia multitudinaria y emocionada
Representantes de las principales instituciones del país, compañeros del PSOE, adversarios políticos, amigos y vecinos arropan a la familia del expresidente autonómico en su funeral en Olivenza
Eligió ser candil en casa y no estrella en el universo. Y en su casa, Olivenza, ha sido despedido este lunes el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fallecido el domingo a causa de un cáncer de estómago. Ha recibido un último adiós multitudinario, emocionado y con aplausos infinitos a la llegada y salida del féretro de la iglesia de Santa María Magdalena, la suya.
Representantes de las principales instituciones del país, encabezados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compañeros del PSOE, adversarios políticos, amigos y paisanos han arropado a su familia, rota de dolor por la marcha de un marido, un padre y un abuelo. Fernández Vara habría cumplido este lunes 67 años.
El féretro con sus restos mortales, que ha llegado desde el tanatorio de Badajoz a la plaza de la Magdalena minutos después de las once de la mañana, lo han llevado a hombros hasta el interior de la iglesia su hijo Guillermo, su chófer y sus escoltas. El silencio se ha roto con un larguísimo, sentido y emocionante aplauso, que se ha repetido tras la misa.
El templo estaba abarrotado y se han quedado fuera cientos de personas. En los corrillos, se repetían una y otra vez los mismos adjetivos para definir al expresidente de los extremeños: un hombre bueno, cercano, humilde, un político dialogante y una persona de consenso. "Lo que lo vamos a echar en falta", lamentaban.
Tras la eucaristía, presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrada por los obispos de Coria Cáceres y Plasencia, Jesús Pulido y Jesús Brotons, respectivamente, las autoridades han sido las primeras en dar el pésame a la familia.
Además del presidente del Gobierno, han asistido al funeral cinco ministros -María Jesús Montero, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, el extremeño Carlos Cuerpo y Luis Planas-, así como los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente, y la secretaria general de la Casa de su Majestad el Rey, Mercedes Araújo Díaz de Terán.
También han estado presentes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, junto a gran parte de su Consejo de Gobierno: el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la presidenta de la Asamblea extremeña, Blanca Martín; el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; los expresidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago; el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y los alcaldes de Badajoz y Cáceres, Ignacio Gragera y Rafael Mateos, respectivamente, entre otras muchas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, así como representantes del mundo empresarial, sindicatos y colectivos sociales.
Fernández Vara ha recibido sepultura en el cementerio de Olivenza en la más estricta intimidad por deseo expreso de su familia.
