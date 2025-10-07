Aniversario de los ataques terroristas
El Congreso guarda un minuto de silencio por las víctimas de Hamás del 7-O y las "más de 67.000 muertes" palestinas
Hace dos semana, la presidenta de la Cámara Baja usó el término "genocidio" para referirse a las víctimas del pueblo palestino
En el aniversario de los ataques terroristas cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023 y que acabaron con la vida de más de 1.200 personas, el Congreso ha querido guardar un minuto de silencio todas aquellas víctimas, pero también de las "más de 67.000 muertes que desde entonces ha sufrido el pueblo palestino". Una redacción propuesta por el PP y que dista de la que empleó la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el anterior pleno, cuando se guardó un minuto de silencio "en memoria de las víctimas del genocidio que sufre el pueblo de Palestina".
En un día en el que la Cámara Baja ha decidido cambiar sus planes para atrasar la votación del real decreto de embargo a Israel al miércoles, aunque el debate de la iniciativa se mantiene este martes, Armengol ha arrancado la sesión plenaria pidiendo un minuto de silencio por las dos últimas mujeres asesinadas víctimas de violencia machista, del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara y de las víctimas de Hamás y las muertes del pueblo palestino.
Antes del pleno, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha explicado que el recuerdo a los asesinados en el atentado terrorista cometido por Hamás ha sido propuesto por su formación y que ningún grupo parlamentario se ha opuesto. Esto contrasta con lo ocurrido hace dos semanas, cuando Vox se ausentó del hemiciclo al mencionarse la palabra "genocidio" y el PP pidió la palabra para protestar por el uso de ese término.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo centro de ocio de Sevilla Este abre al público este otoño: 10 salas de cine, 24 pistas de bolos y 'karting indoor'
- La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre
- Siete estaciones de la línea 3 de metro transformarán la Ronda Histórica desde el Hospital Macarena hasta el Prado
- Las cinco estaciones de metro desde Pino Montano hasta la Macarena estarán rodeadas de plazas y arbolado
- Llega el festival de los montaditos y la ensaladilla a Sevilla: este es el horario, fecha y restaurantes que participan
- Las notas de la PAU cambiarán a partir de 2026 en Andalucía: las Matemáticas puntuarán de forma distinta
- Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas
- Sevilla dará luz verde al barrio del Puerto: 700 viviendas en torres de 14 plantas, zonas comerciales y plazas públicas