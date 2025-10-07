Feijóo presentará su plan de inmigración en Barcelona la próxima semana

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desplegará todas las propuestas del plan de inmigración del partido la semana que viene en Barcelona, según han explicado fuentes del partido a El Periódico. Este plan sigue la línea de la "Declaración de Murcia", firmada hace dos semanas por los presidentes autonómicos del PP, que marca un claro endurecimiento del discurso migratorio del principal partido de la oposición. En este contexto, Feijóo ha propuesto un sistema de visados por puntos, un modelo inspirado en los de países como Reino Unido, Canadá y Australia, que pondría énfasis en la integración cultural y social de los inmigrantes y los valora en función de unos barómetros que pueden ir desde la edad, el nivel educativo o criterios de nacionalidad o culturales, que es lo que pone encima de la mesa ahora el PP.

En el punto número 10 de esta declaración se explica que existe un "vínculo especial" con las naciones hispanoamericanas, con quienes el PP considera que se comparten "lengua, historia y valores", por lo que el visado, a la espera de que Feijóo desgrane la letra pequeña, previsiblemente priorizará a este tipo de migrantes. El propio Feijóo ha oscilado entre declaraciones donde abogaba por dar prioridad a los latinoamericanos a otros pronunciamientos en los que simplemente se subrayaba su prioridad para obtener la nacionalidad española, un paso mayor que el de obtener un permiso de residencia y en cualquier caso distinto.

Tampoco ha quedado del todo definido hasta qué punto en ese eventual visado computaría, y de qué manera, la colaboración de los países de acogida. Preguntada recientemente, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, la eurodiputada Alma Ezcurra, uno de los cerebros del plan migratorio, negó que se estuviera planteando algún tipo de “sanciones”, sino que “unos países recibirán, en justa correspondencia, más cooperación en función de lo que ellos cooperen en el control de la inmigración irregular”. Ezcurra, además, recalcó que “lo bueno del sistema por puntos es que se puede revisar anualmente”.

Las expulsiones

El plan incluye otras propuestas, como la expulsión de los inmigrantes que delincan, una línea de acción que Feijóo ha ido introduciendo en sus intervenciones este último año y que la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, defendió recientemente en una entrevista con este diario. También se propone que los que estén en situación regularizada pero sean multirreincidentes sean devueltos a su país. El presidente del PP se refirió al "retorno efectivo" de aquellas personas no residentes que cometan delitos, sin llegar a mencionar la palabra "deportación", un término que sí utiliza Vox.

En un momento en que las encuestas reflejan el auge de la extrema derecha, la política migratoria del PP busca un giro hacia posiciones más firmes, con el objetivo de frenar la fuga de votos hacia el partido de Santiago Abascal, pero también se presenta como una alternativa "valiente" a lo que consideran una política migratoria "pasiva" de la izquierda en los últimos años. Y sobre ese equilibrio se asienta una propuesta que supondrá un endurecimiento del perfil de la derecha tradicional española, en el que habrá que concretar aspectos en los que hasta ahora se ha jugado a cierta ambigüedad discursiva.

En este sentido, otras medidas que se incluirán en este plan -que, según ha podido conocer este diario, se presentará previsiblemente el próximo martes- son el veto al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para los extranjeros que no tengan cotización a la Seguridad Social. Según el PP, todo ello responde al propósito de gestionar una inmigración "ordenada, controlada y con sentido común".

Lo que Feijóo concretará definitivamente la semana que viene en Barcelona supone su mayor giro discursivo desde que en 2022 abandonó la presidencia de la Xunta de Galicia para desembarcar en Madrid y hacerse cargo del PP, tras la abrupta salida de Génova de Pablo Casado. El líder de la oposición, procedente de una de las regiones con menores tasas de inmigración de toda España, y en la que Vox es apenas una formación marginal, ha ido adaptándose a una realidad política muy distinta a la que vivió gobernando con mayoría absoluta entre 2009 y 2022.

La elección de Cataluña

En Génova mantienen de momento el mutismo sobre la concreción final del plan, que también incluirá menciones a las pruebas de edad de los menores inmigrantes, alentando la sospecha de que en ocasiones ya han alcanzado la mayoría de edad al entrar en España. La elección de Catalunya como lugar para presentar esta propuesta no es casual. Es una de las comunidades autónomas que más migrantes recibe (solo superada por Canarias), y esta cuestión ha sido un foco de atención por dos motivos principales. En primer lugar, por la delegación de competencias en materia de inmigración que Junts pactó con el PSOE, pero que se ha visto truncada por el veto de Podemos en el Congreso. En segundo lugar, por el auge de Aliança Catalana, la formación independentista de extrema derecha que, junto con Vox, ha puesto en el centro del debate la inmigración "ilegal" en Catalunya. Este partido no solo está captando votos de Junts, sino también del PPC y del resto de formaciones.

Suscríbete para seguir leyendo