Podemos mantiene su rechazo al embargo a Israel y lleva al Gobierno a otra votación límite

Podemos está dispuesto a llevar al Gobierno al límite y sigue sin revelar si permitirá la convalidación del real decreto de embargo a Israel, que se votará este miércoles. No obstante, el tono de la líder de los morados, Ione Belarra, durante el debate de la iniciativa en el Congreso deja escaso margen de interpretación. Ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "complicidad" con Israel, de impulsar un "embargo fake" y de "hacer electoralismo barato con un tema tan grave con el genocidio". Un escollo para el Gobierno al que se puede sumar Junts que, pese a confirmar la semana pasada su apoyo, este martes sembró dudas al señalar que la iniciativa podría ser un "error" en el contexto actual de negociaciones entre Israel y Hamás.

Sin salirse del guion de los últimos días, Belarra ha arremetido con dureza contra el Gobierno y el real decreto que aprobaron hace unas semanas. Según apuntó por la mañana en una rueda de prensa, el embargo "no ataja ninguno de los dos elementos centrales": la compra de armas a empresas filiales israelíes afincadas en España y el paso por puertos españoles de barcos cargados con armas con destino a Israel. Ya desde la tribuna del hemiciclo, Belarra ha espetado a la bancada socialista que "los embargos de armas se hacen antes de que los crímenes se cometan, no 67.000 víctimas después".

"Hagan de una vez por todas algo útil para pararle los pies a ese Hitler del siglo XXI que es Netanyahu, rompan todas las relaciones con los genocidas", ha concluido su intervención. No obstante, ha evitado aclarar si permitirán la convalidación del real decreto. La votación estaba prevista para este martes, pero se ha aplazado al miércoles después de que Junts haya solicitado que esta no coincidiera con el aniversario de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Así, habrá 24 horas más de tensión para el Gobierno.

Presión del Gobierno y de asociaciones

El encargado de defender el embargo a Israel e intentar convencer a Podemos ha sido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha asegurado que el real decreto es "un paso coherente y contundente" y que se trata de "un texto de máximos". En este sentido, ha afirmado que el objetivo del embargo es "apoyar la resolución del conflicto bélico y reducir el sufrimiento de la población palestina, dificultar la continuación de la invasión de la Franja de Gaza por Israel y obstaculizar que pueda tener acceso a más recursos militares". Además, ha justificado que el decreto contenga una cláusula que permite al Gobierno aprobar excepciones para "adaptarse a futuras modificaciones del marco existente".

A las palabras del ministro se han sumado la presión de varias organizaciones propalestinas para que los partidos convaliden el decreto, pese a todos sus defectos. A las puertas del Congreso, Diego Miñano, portavoz de la campaña 'Fin al comercio de armas con Israel' que agrupa a más de 600 asociaciones, ha exigido la aprobación de la norma. "Creemos que es importante consolidar estos pasos", ha dicho pese a señalar que el texto tiene "agujeros". También lo ha hecho Valentina Carvajal, responsable de la campaña de Paz y Desarme en Greenpeace: "Voten sí a la convalidación mañana. [...] Palestina no puede esperar más", ha sentenciado.

Un texto "insuficiente"

Ante las palabras de Cuerpo, el resto de aliados del Gobierno han confirmado su apoyo al decreto, aunque todos ellos, sin excepción, han usado la palabra "insuficiente" para referirse al texto. No obstante, han coincidido en que la norma podrá ser mejorada durante su tramitación como proyecto de ley. El más claro ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián: "Si esto que aprobaremos sirve para que no llegue un solo arma a Israel y así se salve la vida de un solo niño, por muy cobarde que sea [el decreto], nos vale. [...] Aquí sí sirve el malmenorismo". Lo mismo ha dicho su homóloga en EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, que, a pesar de las "carencias" del texto, considera que avanza "en el aislamiento de Israel y refuerza el apoyo internacional a Palestina". O el portavoz del BNG, Nestor Rego, que ha lamentado que la norma "llega tarde", pero sigue siendo necesaria.

La más crítica ha sido la diputada de Junts, Marta Madrenas, que ha sembrado dudas sobre cuál será la posición de su partido. Pese a que la pasada semana confirmaron su voto favorable a la norma, la parlamentaria posconvergente ha señalado que "el momento político internacional ha cambiado completamente en unos días" y que puede ser un "error de tiempo y de prioridades" aprobar el decreto ante la negociación abierta entre Israel y Hamás a raíz del plan propuesto por Donald Trump. "Un Gobierno con inteligencia política debería saber cuándo actuar y cuándo dejar de hacerlo y, sobre todo, cuando tienen que virar con rapidez ante circunstancias cambiantes", ha dicho, abriendo las puertas a un posible rechaza, aunque desde el partido no lo han confirmado.

Como era de esperar, PP y Vox se han mostrado en contra de la medida. Por un lado, la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado al Ejecutivo por debatir el embargo "en el aniversario de la mayor matanza de judíos desde el genocidio nazi traen al Congreso un decreto que llama genocida a Israel". "Exhiban su antisemitismo y ahorren sus lecciones morales", les ha esperado. Una crítica en la que ha coincidido con el portavoz de Vox, Alberto Asarta, que ha dicho que la fecha escogida es una "muestra más del antisemitismo y de la obsesión antisraelí del Gobierno de España".

Suscríbete para seguir leyendo