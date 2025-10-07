El PP se distancia de Vox reconociendo el aborto como un derecho pero sin blindarlo como defiende el PSOE

El Partido Popular (PP) terció este martes en la polémica sobre el aborto, después de la iniciativa en el Ayuntamiento de Madrid a instancias de Vox para que se informe a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo del supuesto trauma posterior y de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya vuelto a reclamar que se blinde como un derecho fundamental en la Constitución. La portavoz parlamentaria de los populares, Ester Muñoz, en su rueda de prensa semanal en el Congreso de los Diputados, defendió que el aborto es un "derecho", como recoge a legislación vigente, y que por lo tanto futuros gobiernos populares ni derogarán ni modificarán las leyes al respecto. Una línea que siempre ha sostenido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y que supone un choque con Vox.

Previamente a Muñoz, y en la misma sala de prensa de la Cámara Baja, su homóloga de Vox, Pepa Millán, señaló que "a nosotros nos apena que el Partido Popular se avergüence de defender el derecho a la vida", y acusó al alcalde de la capital, el popular José Luis Martínez-Almeida, de "recular" en su propósito inicial a instancias de la concejal de la extrema derecha, Carla Toscano. Todo ello, según dijo, por la "cobardía sistemática" de los populares, que según la portavoz parlamentaria de los de Santiago Abascal ha hecho que se impongan tanto "las políticas socialistas" como "la cultura de la muerte", aseveró.

Millán, además, criticó los "bandazos" del PP sobre esta cuestión, entre los que citó "el recurso a la ley de plazos", aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y posteriormente "la celebración del señor Feijóo cuando se desestimó". Muñoz, preguntada por estas palabras, afirmó que "a mí, lo que diga la señora Millán del Partido Popular me importa bastante poco", y explicó que "la postura del Partido Popular está bastante clara, creemos que hay un derecho al acceso al aborto, que está perfectamente establecido en nuestras normas y que se está llevando a cabo en toda España".

La portavoz del Grupo Popular sí que defendió que los poderes públicos respalden a las mujeres que, dentro de esa legislación, se vean abocadas a acogerse a la interrupción de su embarazo exclusivamente por razones económicas. "Cuando una mujer quiere ser madre y se plantea no serlo por razones económicas, lo que creemos en el Partido Popular es que las administraciones tiene que hacer todo lo posible para que quien quiera ser madre pueda serlo", sintetizó Muñoz.

A juicio de la portavoz del partido mayoritario de la Cámara baja, aunque en la oposición, la polémica actual responde a intereses cruzados por desviar la atención del debate público tanto del Gobierno de Sánchez como de la formación que lidera Abascal. "Lo que tenemos muy claro en el Partido Popular es que no vamos a utilizar este tema para que se deje de hablar de otros, como hace Vox y como hace el Partido Socialista", exclamó, en una comparecencia en la que acusó en varios momentos a los socialistas de tratar a toda costa de arrojar cortinas de humo o tapar las últimas novedades sobre el escándalo que afecta al exministro José Luis Ábalos, a su ayudante Koldo García y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión preventiva desde este pasado verano. Todo ello después del informe de la semana pasada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que acredita pagos en efectivo de decenas de miles de euros en sobres por parte del PSOE en Ferraz al ex titular de Transportes y a su íntimo colaborador, que Ábalos ha justificado como meros gastos ordinarios cuando era secretario de Organización antes que Cerdán.

