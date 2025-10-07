Choque en X
Puente llama "miserable" a Feijóo tras acusar a Mazón de "retozar en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban”
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tildó este martes de "miserable" al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de que este reclamase su salida del Ejecutivo.
Todo empieza cuando, en un mensaje en la red social X, Feijóo sostiene que "si un ministro de mi Gobierno trata así a cualquier ciudadano le ceso de inmediato".
"Educación y cortesía es lo mínimo que se le puede pedir a un dirigente político. Y más aún a una persona que ya ha demostrado ineficacia y torpeza", afirma Feijóo haciéndose eco de unas imágenes difundidas por EDA TV, el canal del agitador Javier Negre, en las que dos hombres con micrófonos en mano se acercan al ministro a su llegada a uno de los edificios del Congreso y Puentes les espeta: "No me toques", al tiempo que aparta uno de los micrófonos.
Tras estas imágenes, Feijóo asegura que van "a desterrar esta forma de actuar de la política nacional. En la España que viene, ni Pedro Sánchez de presidente ni Óscar Puente de ministro".
El titular de Transportes no tardó ni una hora en responder a Feijóo en la misma red social, a la que es aficionado.
"Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable", en alusión al apoyo del PP al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y su comida en un restaurante en el día de la dana de hace casi un año.
Es más, Puente defendió su actuación: "Así tratáis vosotros a la gente. Yo lo que no hago es dejarme avasallar por tus fascistas a sueldo", sentenció.
