El TC empieza a tramitar el amparo de Puigdemont aunque no se espera que se resuelva antes de 2026

El pleno del Tribunal Constitucional ha dado este martes el pistoletazo de salida a la tramitación de los recursos de amparo presentados por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que los tres están procesados en rebeldía.

La admisión a trámite, a la que se han opuesto los magistrados de sensibilidad conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, se basa en que en las impugnaciones de los tres concurre "una especial trascendencia constitucional, porque el asunto suscitado trasciende el caso concreto y puede tener unas consecuencias políticas generales", ha informado la corte de garantías.

Como es práctica habitual en el Constitucional, el pleno ha rechazado el levantamiento de la orden de detención que los tres tienen pendiente para el caso de que vuelvan a España. El pleno no aprecia la urgencia argumentada para acordarlo sin escuchar a las partes, como prevén las medidas cautelarísimas planteadas. Lo que ha hecho el TC ha sido abrir una pieza separada, como decidió con la petición del presidente de ERC, Oriol Junqueras, de que se le levantara la inhabilitación que aún cumple.

En el Constitucional sostienen que las recusaciones que tanto Puigdemont como Comín interpusieron contra los magistrados José María Macías, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo hará imposible que los amparos se resuelvan antes de final de año, porque la tramitación mínima de estas impugnaciones necesita de un par de meses, por lo que ya se descarta que puedan ser resueltas antes de 2026.

Las recusaciones, presentada en un primer momento solo por Puigdemont, fueron rechazadas de plano en el anterior pleno, puesto que se basaba en argumentos descartados por el Constitucional, al versar sobre su ideología o amistades cuando la propia forma en que se constituye el propio tribunal por tercios prevé la presencia de las distintas sensibilidades presentes en las Cámaras.

El retraso en la admisión a trámite de los recursos de los procesados en rebeldía arrastra también los amparos de los condenados por malversación, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa, pese a que sus impugnaciones se admitieron a trámite el pasado mes de febrero. La razón es que al versar todos sobre la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a la malversación del 'procés', su resolución debe ir pareja.

Está previsto que los 12 magistrados resuelvan en este pleno otros dos asuntos de la amnistía: el recurso de inconstitucionalidad presentado por las Cortes de Aragón, como hicieron todas las comunidades autónomas en las que gobierna el PP más la de Castilla-La Mancha, y la cuestión de inconstitucionalidad que elevó el Supremo en relación con los desórdenes públicos y el delito de atentado que se imputaba a dos jóvenes por apedrear juzgados en Girona cuando se conoció la sentencia del 'procés'.

