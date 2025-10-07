Yolanda Díaz deja la puerta abierta a que España denuncie a Israel por el trato a los activistas de la Flotilla

“Toca seguir dando pasos adelante”. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, llamó este martes al Ejecutivo a dar “pasos” en la lucha contra la acción “criminal” de Israel sobre el pueblo palestino pero también después de que los integrantes de la Flotilla de Gaza hayan denunciado agresiones y vejaciones del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Preguntada en TVE sobre si el Gobierno español debe elevar alguna denuncia sobre el trato de Israel a los españoles retenidos cuando iban la Flotilla rumbo a Gaza, Díaz dejó la puerta abierta a iniciar acciones en este sentido. “Nuestra posición es clarísima, si hay maltrato y secuestro en aguas internaciones, estamos ante delito de carácter internacional, eso es denunciable ante la Corte Penal Internacional, más allá de que los activistas defiendan sus derechos”, avanzó, instando así al ala socialista del Gobierno a iniciar acciones judiciales

“Hemos de dar nuevos pasos”, dijo en varios momento la vicepresidenta, sin despejar si el Gobierno debe actuar jurídicamente contra Israel por esta actuación, a tenor de que no es competencia de los ministerios de Sumar la acción exterior del Gobierno.

La líder de Sumar intenta de nuevo marcar el camino al ala socialista del Gobierno, como ya hizo este lunes reclamando una Conferencia de paz en Palestina que se celebre en Madrid, o como hizo la semana pasada, reclamando al Ministerio de Degensa más apoyo a la flotilla y desmarcándose del plan de paz para Palestina. Unos llamamientos continuos a los socialistas que buscan marcar distancias con el socio mayoritario de coalición.

Así, elevan el listón en sus propuestas para recuperar el campo perdido desde septiembre, cuando Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas contra Israel y arrebató de golpe la bandera de la causa palestina que hasta entonces enarbolaba Sumar. Yolanda Díaz busca ahora recuperar espacio en la izquierda con una lista de exigencias al Gobierno que le permitan atribuirse el mérito en caso de que finalmente sean atendidas.

Romper el convenio de la UE con Israel

En su entrevista Díaz también defendió que "hay que dar nuevos pasos” también “para parar la barbarie” e instó a “romper lazos con el gobierno criminal” de Netanyahu, como definió constantemente al Ejecutivo israelí, reclamando romper también relaciones diplomáticas y el "convenio de asociación" de Israel con la Unión Europea.

Así, Díaz dirigió sus críticas a Ursula von der Leyen porque “es una vergüenza que la presidenta de la Comisión (no haya dicho) ni una palabra” sobre el trato de Israel a los activistas y animó que “se rompa el acuerdo de asociación UE-Israel". “Es imprescindible”, afirmó.

Por otra parte, la vicepresidenta insistió en su propuesta de celebrar en Madrid una Conferencia de Paz bajo el auspicio de la ONU.

