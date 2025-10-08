Cerdán insiste ante la sala de apelación del Supremo en que se le investigó siendo aún diputado y advierte sobre Torres

La defensa del que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán, en prisión preventiva por su presunta integración en la trama de adjudicaciones irregulares investigada en el caso Koldo, ha acudido a la sala de apelaciones del Tribunal Supremo para hacer valer los argumentos que de momento ha venido rechazando el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente.

Entre ellos, que la investigación se inició antes de que devolviera su acta de diputado, por lo que se incurrió en una indagación ilegal a un aforado que puede además repetirse en el caso de otros objetivos de las pesquisas de la Guardia Civil como puede ser --sin citarle-- el ministro Ángel Víctor Torres.

Así, en el escrito de apelación al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO se apunta al auto dictado por el juez Puente en el que se delimitaron los hechos y personas investigadas en esta causa a la hora de autorizar actuaciones de investigación entre las que no estaban Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres y cualquier otro aforado. Pese a ello, posteriormente se dio orden a la Guardia Civil para analizar las comunicaciones entre las dos personalidades políticas citadas y el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.

En dicha orden "se alude directamente a Santos Cerdán, Ábalos y otros aforados restringiendo derechos fundamentales", por lo que era necesario, según esta parte, un suplicatorio previo y deberían abstenerse "los jueces y policías de cualquier actuación sin obtenerlo". Para argumentar esta posición, la defensa ejercida por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo alude a un estudio jurídico sobre el aforamiento publicado por el magistrado de esta misma Sala del Supremo, Julián Sánchez Melgar

"Es una investigación directa y restrictiva de derechos fundamentales", insiste el escrito, que también señala a la Sala que "en este contexto adquiere especial importancia la solicitud de que se identifiquen quienes son el resto de los aforados" que actualmente estarían investigando la Guardia Civil y al tiempo que se interesa la "suspensión de dicha actuación".

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. / Ananda Manjón - Europa Press

"Es clamoroso, incluso estos días que se encuentra próximo a entregarse nuevo oficio de la Guardia Civil relativo al resto de aforados, tratándose de una actuación objetivamente ilícita" añade la defensa, en clara alusión al ministro Torres y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aunque sin citarles en este momento del escrito.

Nuevo suplicatorio de Ábalos

Por todo ello, igualmente señalan que "habría de darse comunicación, por el cauce adecuado, al Congreso de los Diputados la existencia de las investigaciones de aforados sin suplicatorio". En este punto recuerdan que el propio Ábalos, "continua siendo inmune y aforado y se ha reconocido que se trata de hechos nuevos de la pieza separada --la relativa a las adjudicaciones de obras--y "contraviniendo la doctrina unánime" no se ha solicitado un nuevo suplicatorio para proceder contra él, " habiéndose incluso acordado nueva declaración el próximo día 15, todo ello desatendiendo el procedimiento establecido", incide el escrito.

Por otra parte, la defensa de Cerdán apunta a que "el origen de este nuevo y diferente procedimiento", aludiendo de nuevo a la investigación de las adjudicaciones presuntamente irregulares, "no hay duda, es la declaración del señor Aldama en el Juzgado Central de Instrucción número 2" de la Audiencia Nacional, donde se inició la investigación de la denominada trama Koldo

Por ello creen necesario acceder a documentos de la Audiencia Nacional, en alusión a la investigación que inició otro juzgado diferente de este órgano contra Aldama por su implicación en una red de fraude de IVA en hidrocarburos, que constituye "la verdadera causa grave" contra el comisionista, subraya la defensa.

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada a la comisión de investigación sobre el material sanitario para los efectos de la COVID-19, en la sede del Parlamento de Canarias / Europa Press Canarias - Europa Press

"Por otro lado, a nadie se le escapa que el señor Aldama obtiene sus ingresos del fraude de IVA en hidrocarburos, 180 millones y que precisamente con esas ilícitas ganancias trata, sin conseguirlo, de comprar la voluntad del ministro Ábalos en favor del opositor venezolano Guaidó", apunta en otro momento de su escrito. Por ello piden verificar si entre las visitas recibidas por el comisionista mientras estuvo en prisión podría encontrarse algún negociador "que ofreciera algún tipo de premio además de los que obviamente ya obtuvo, como su libertad y la ausencia de persecución de sus bienes".

"Larga mano de Koldo"

En cuanto a Koldo García, la defensa de Cerdán apunta que "el problema se agrava cuando constan audios en los que intervienen Guardia Civiles, alguno como el señor (Rubén) Villalba, investigado en la parte del caso Koldo que sigue estando en la Audiencia Nacional.

"Más aún, cuando se acrecienta la posibilidad de que el señor Koldo actuase consciente o inconscientemente como larga mano de la propia Guardia Civil en la posible obtención de audios a los que la hipótesis acusatoria se aferra por proseguir con la investigación sin resultado material alguno hasta la fecha, trascurridos 9 meses desde el origen", agregan los abogados de Cerdán.

