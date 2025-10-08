Directo | Podemos apoyará el decreto sobre el embargo de armas: "No seremos la excusa del PSOE"

Podemos apoyará el decreto sobre el embargo de armas a Israel para permitir su aprobación. El partido, que ha lanzado duras críticas contra este medida que consideran insuficiente, han anunciado finalmente que votarán sí a la medida. "Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada", detallan fuentes de la formación. El decreto prevé así salir adelante si no hay sorpresas, después de que Junts sembrase este martes dudas sobre su apoyo, pese a confirmar también su voto favorable la semana pasada.

"Hoy vamos a permitir la convalidación de este real decreto", confirman desde Podemos este miércoles. Después de días amenazando con tumbar la norma, el partido rectifica y defiende que es "la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake", aseguran.

Este apoyo al decreto contrasta con el tono de los morados en los últimos días. La propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra, criticó duramente la medida durante el debate de la iniciativa en el Congreso este martes, donde acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "complicidad" con Israel, de impulsar un "embargo fake" y de "hacer electoralismo barato con un tema tan grave con el genocidio".

Un escollo para el Gobierno al que se puede sumar Junts que, pese a confirmar la semana pasada su apoyo, este martes sembró dudas al señalar que la iniciativa podría ser un "error" en el contexto actual de negociaciones entre Israel y Hamás.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate y vota hoy la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para a / Ricardo Rubio - Europa Press

La diputada de Junts, Marta Madrenas, dejó en el aire la posición de su partido. Pese a que la pasada semana confirmaron su voto favorable a la norma, la parlamentaria posconvergente ha señalado que "el momento político internacional ha cambiado completamente en unos días" y que puede ser un "error de tiempo y de prioridades" aprobar el decreto ante la negociación abierta entre Israel y Hamás a raíz del plan propuesto por Donald Trump. "Un Gobierno con inteligencia política debería saber cuándo actuar y cuándo dejar de hacerlo y, sobre todo, cuando tienen que virar con rapidez ante circunstancias cambiantes", ha dicho, abriendo las puertas a un posible rechaza, aunque desde el partido no lo han confirmado.

Noticia en ampliación