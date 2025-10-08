Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en la comisión Koldo del Senado en octubre

"Se acabó la huida", le ha espetado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez antes de anunciar que el PP le citará en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo antes de que acabe octubre. "Le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad", le ha avisado el líder popular antes de acusarle de estar "tan pringado" como José Luis Ábalos o Santos Cerdán. La bancada conservadora ha estallado en aplausos y, enfrente, el propio Sánchez ha contestado de manera escueta y con una gran sonrisa: "Ánimo, Alberto". La escueta frase, ajena a los usos en las sesiones de control, pretendía según los colaboradores del presidente del Gobierno poner de manifiesto el “mal momento” por el que está pasando el PP, después de que Vox le coma cada vez más terreno en las encuestas.

Casi un año y medio después de que los populares aprobaran un listado de comparecientes que incluía el nombre de Sánchez y tras meses en los que Feijóo defendía esperar a llamar al jefe del Ejecutivo por si salía nueva información, el líder del PP ha considerado que la respuesta que le ha dado este miércoles Sánchez sobre la presunta corrupción en el seno del PSOE es la gota que colma el vaso: "Hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me ha contestado hoy, se acabó la huida", ha insistido el jefe de la oposición. En La Moncloa asumen con "total tranquilidad" esta citación evidenciada, dicen en el entorno de Sánchez, con las risas entre el presidente y María Jesús Montero cuando Feijóo hizo el anuncio.

La pregunta de Feijóo llegaba después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, conocido este viernes, que concluye que Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, cobró entre 2017 y 2021 19.638 euros en sobres con dinero en efectivo. Los socialistas señalan que esas cantidades obedecen a "gastos de representación" y subrayan, como ha hecho Sánchez este miércoles, que la investigación de la UCO concluye que el partido no ha incurrido en financiación irregular.

Feijóo, en cualquier caso, le ha preguntado al jefe del Ejecutivo si se había desplazado a la sede de Ferraz para "preguntar de dónde han salido los billetes de 500 a los que llaman txistorras" y si había llamado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para preguntarle "si todo lo que se está publicando sobre él es cierto". "¿Lo ha hecho o a qué intereses responde su Gobierno?", le ha cuestionado Feijóo.

"Señoría, que la realidad no le estropee un buen titular. Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del PSOE y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe, y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. En todo caso, elija bien sus batallas, porque para sobrecogedor el PP", ha sido la respuesta que le ha dado Sánchez y que, parece, ha desencadenado el anuncio de Feijóo.

Los tiempos

No obstante, tras la intervención del líder popular, fuentes del PP aseguran que "es el momento" idóneo para que Sánchez desfile por la comisión de investigación del Senado en la que ya se han sentado una decena de ministros del Gobierno, los exsecretarios de Organización del PSOE Ábalos y Cerdán, así como el exasesor de Ábalo, Koldo García. Además, las mismas voces señalan que la comparecencia será antes de que termine octubre, después de la declaración de Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo prevista para la próxima semana y antes de que sea juzgado el fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz. Aunque habrá que ajustar según el calendario internacional que tiene el presidente del Gobierno, según puntulizan desde La Moncloa. "No nos preocupa nada. Lo que ha salido hasta ahora en los informes de la UCO nos da la razón. Estamos muy tranquilos", concluyen los colaboradores del presidente del Gobierno.

