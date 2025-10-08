El TC rechaza los argumentos del Supremo en sus objeciones a la ley de amnistía como ya declaró en junio

El pleno del Tribunal Constitucional sigue deshaciéndose de la batería de recursos de inconstitucionalidad y de amparo que recibió en relación con la amnistía. En su reunión de esta semana le ha tocado el turno a la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo en relación con los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad que debía revisar en casación por una manifestación en Girona contra la sentencia del 'procés'. Las objeciones fundamentales del alto tribunal contra la medida de gracia han sido rechazados, en aplicación de la doctrina marcada en la sentencia de junio.

La sentencia, que ha contado con los votos particulares de los magistrados de sensibilidad conservadora Ricardo Enríquez -también ponente de la sentencia dada a conocer este miércoles-, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, solo da la razón al alto tribunal en que el artículo 1 de la ley de amnistía vulnera el principio de igualdad, al no tener en cuenta a los manifestantes contra el perdón que puedan cometer desórdenes públicos.

Se trata de uno de los tres peros que el Constitucional ya incluyó en su sentencia del pasado 26 de junio. La cuestión prejudicial del Supremo entendía que la ley vulneraba el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución española proclama, así como el de exclusividad jurisdiccional.

Las otras dos objeciones que el TC puso en junio a la amnistía consistían en la "apostilla" que se añadió al límite temporal que prevé la amnistía, entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, para incluir actos "cuya ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha”. Este es el único punto que la futura sentencia declara "inconstitucional y nulo al otorgar un efecto pro futuro a la amnistía que carece de justificación objetiva y razonable y que resulta, por ello, discriminatorio". La sentencia también cuestionaba el haber olvidado a las acusaciones populares a la hora de escuchar a las partes para aplicar la amnistía en el Tribunal de Cuentas.

El pleno también ha abordado el primero de los 16 recursos interpuestos por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha. Se trata del interpuesto por las Cortes de Aragón, que es el único que mencionaba la malversación, aunque no la negativa del Supremo a aplicar la amnistía al delito por el que se condenó a los líderes independentistas, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y se procesó en rebeldía al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Suscríbete para seguir leyendo