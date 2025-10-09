El Gobierno defiende que España cumple con la OTAN tanto como EEUU y se muestra tranquilo tras las palabras de Trump

El Gobierno ha asegurado estar muy tranquilo tras las declaraciones de Donald Trump, en las que apuntaba la posibilidad de la OTAN expulsara a España por no cumplir sus compromisos da gasto en defensa, y subraya que cumple "con sus objetivos de capacidad" tanto como Estados Unidos.

Conocida la declaración del presidente de Estados Unidos, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez han reaccionado con la "máxima tranquilidad". Fuentes de Moncloa trasladan a EL PERIÓDICO que "España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN". Es más, añaden, se trata de un país que "cumple con sus objetivos de capacidad tanto como EEUU".

Estas declaraciones de Trump hay que contextualizarlas en el enfrentamiento político durante la pasada Cumbre de la OTAN en la que el presidente de Estados Unidos insistió en la necesidad de que todos los estados alcanzasen el objetivo de elevar al 5% del PIB el gasto en defensa. Mientras Pedro Sánchez hizo peligrar la posición aliada hasta que, al final, logró una garantía de "flexibilidad" y una solución que pasaba por mantener con carácter general el objetivo del 5%, pero interpretado de forma que España se considera que cumple siempre que cumpla con los Objetivos de Capacidades militares que fija la propia OTAN.

Respuestas de la oposición

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha apuntado que el problema no es España, sino que "el problema es Sánchez". "Él no es de fiar, pero eso no debe arrastrar al país", ha escrito en sus redes sociales. "Nuestra Nación no tiene que pagar por su frivolidad e irresponsabilidad. Sabemos quiénes son nuestros aliados. España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa", ha concluido el líder del Partido Popular.

También Santiago Abascal, líder de VOX, ha expresado en sus redes sociales que "cada día de Sánchez en el poder destruye aún más los intereses nacionales y perjudica gravísimamente a nuestra seguridad. Sánchez es la mayor calamidad que ha tenido España en mucho tiempo".