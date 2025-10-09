El PSOE reacciona a los sobres de Cerdán y Ábalos pidiendo que el Senado publique qué parlamentarios han recibido también pagos en efectivo

El PSOE ha dado este jueves un paso más en su estrategia de negar cualquier relevancia al hecho de que los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos imputados por presunta corrupción, recibiesen sobres con dinero en efectivo por gastos de representación. Estos cobros, reflejados en la investigación judicial del denominado ‘caso Koldo’, son “legales”, están “declarados” ante el Tribunal de Cuentas y “auditados”, señalan los socialistas, que desde que se conoció la existencia de esta práctica en el seno del partido insisten en que el Senado también paga con dinero en metálico a los parlamentarios por sus desplazamientos oficiales.

Tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE, la portavoz, Montse Mínguez, ha anunciado que el partido acudirá al registro de la Cámara alta para hacer públicos tanto los nombres de los senadores que han cobrado en efectivo como la cuantía de esos pagos. El movimiento pretende así plasmar que se trata de una práctica extendida, aunque polémica, y que no tiene por qué estar detrás de comportamientos corruptos.

“Me preocupa poco si se cobra en efectivo o por transferencia. Todo es legal. ¿Por qué en el Senado se paga en efectivo y en el Congreso por cuenta corriente?”, se ha preguntado Mínguez, que ha aprovechado esta polémica para buscar, como es habitual, el contraste con el PP por el 'caso Gürtel'.

"Todo justificado al céntimo"

“No hay financiación ilegal ni sobresueldos. Está todo justificado al céntimo. Tampoco hay destrucción de pruebas. Aquí no hay sedes pagadas en dinero negro; eso se lo dejamos al PP. Donde ha habido financiación irregular ha sido en el PP, como aparece reflejado en una sentencia”, ha señalado la portavoz socialista, que incluso ha llegado a decir, en contra de la realidad de distintos casos en el ámbito internacional, que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo es “el único partido de Europa condenado por corrupción”.

Pero Mínguez, en cualquier caso, no ha aclarado si el PSOE continúa pagando en metálico a sus cargos por gastos de representación.