Flotilla Global Sumud
La Policía israelí presenta cargos y pide prisión preventiva para la activista española Reyes Rigo
La mallorquina fue arrestada durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud la semana pasada y acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot
EFE
La Policía de Israel ha presentado cargos y ha pedido prisión preventiva este viernes contra la activista mallorquina Reyes Rigo, detenida durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud la semana pasada y acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot.
"La Fiscalía del Néguev presentó esta mañana un escrito de acusación y una solicitud de prisión preventiva contra una ciudadana española por agredir a una guardia en la prisión de Ketziot", ha detallado la Policía en un comunicado.
El escrito de acusación indica que la española se negó a entrar en la celda y agredió a una guardia mordiéndole la mano, causándole lesiones graves, detalla el texto.
"La Policía de Israel tomará medidas enérgicas contra cualquier intento de dañar símbolos gubernamentales y a funcionarios públicos, y llevará a los implicados ante la justicia", añade.
La detención de Rigo en Israel había sido prolongada por el Tribunal en Beersheva hasta este viernes, por lo que no queda claro si, tras esta solicitud de prisión preventiva, será o no liberada. Un portavoz del sistema de prisiones israelí no respondió a EFE al respecto.
- Andalucía en alerta este jueves: tres provincias con avisos por fuertes tormentas por la DANA Alice
- El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
- La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 9 de octubre de 2025
- El Puerto de Sevilla se reivindica como nodo logístico ante la oportunidad de la futura Base del Ejército en Córdoba
- Las palabras de Bartra sobre Isco: 'Más allá de su magia, admiro su evolución mental y su forma de sobreponerse
- La DANA Alice se agrava en Andalucía este viernes: seis provincias afectadas con lluvias fuertes y tormentas
- Las cinco estaciones de metro desde Pino Montano hasta la Macarena estarán rodeadas de plazas y arbolado