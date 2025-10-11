Fiesta de la España Plural
Rueda: "Todas las comunidades autónomas queremos que le vaya bien al resto"
El presidente de la Xunta de Galicia defiende el valor de la prensa regional y local porque "para que nos vaya bien al conjunto hay que saber lo que pasa en cada sitio"
La 'Fiesta de la España Plural 2025' de Prensa Ibérica reunió este sábado a tres presidentes autonómicos, los de Aragón, Asturias y Galicia, Jorge Azcón, Adrián Barbón y Alfonso Rueda. Este último intervino el último de los tres antes de que lo hiciera la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la otra gran representante institucional en el evento. El presidente de la Xunta, que relató que acababa de aterrizar de Buenos Aires, y contó cómo en la capital de Argentina se celebra la Hispanidad, aseguró que "todas las comunidades autónomas queremos que le vaya bien al resto" y remató su argumento: "Nadie quiere crecer a costa de las demás".
Rueda, que ensalzó como todos sus colegas la labor imprescindible de la prensa regional y local, aseguró "para que nos vaya bien al conjunto hay que saber lo que pasa en cada sitio, y ese conjunto de informaciones forman la información general de nuestro país", sentenció.
El hombre que sucedió a Alberto Núñez Feijóo en 2022 como presidente de la Xunta abundó así en su reflexión sobre la prensa más próxima al ciudadano: "Todos los periódicos de información local o regional potentes que yo conozco, dedican sus primeras páginas siempre a información local, luego a la información de la comunidad autónoma y luego al final va a la nacional. Por algo será todo eso. Por lo tanto, llamo a una reflexión de aquellos que creen que hay que empezarlo al revés", afirmó en el acto celebrado en la capital de España.
En la intervención del presidente gallego no faltó una reflexión sobre el concepto de la Hispanidad, que según dijo es "la conformación de nuestra identidad nacional. Creo que es bueno tener un día al año para recordar que por mucha identidad propia que tengamos, al final somos un conjunto, formamos parte de algo global", concluyó.
