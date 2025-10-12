Ayuda humanitaria a Gaza
Reyes Rigo ya viaja hacia España junto a los otro cuatro miembros de la flotilla que retenía Israel
La activista mallorquina alcanzó un acuerdo con la Fiscalía del país de Oriente Próximo y pagó una multa de 2.500 euros
Redacción
La mallorquina Reyes Rigo, la única española de la Flotilla Global Sumud que continuaba retenida en Israel, ya viaja camino de España, según han confirmado este domingo fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Junto a Rigo, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía del país de Oriente Próximo tras declararse culpable de dos delitos de agresión contra una funcionaria de prisiones y pagar una multa de alrededor de 2.500 euros, se desplazan también los otras cuatro personas que continuaban detenidas dentro de la operación no gubernamental para intentar hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza.
“Esta nueva operación de retorno a España, igual que las anteriores, ha sido gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores desde sus servicios centrales, la Embajada española y por el cónsul en Tel Aviv, que han realizado un extraordinario trabajo. Ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel”, ha explicado el departamento que dirige José Manuel Albares.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- La doble tendencia de la vivienda en Sevilla: las zonas 'prime' tocan techo y escala el precio en barrios populares
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 11 de octubre de 2025
- Isco: 'Estoy agradecido al Betis por haber confiado en mí en un momento que no lo estaba pasando bien
- Ingeniería de Utrera para el aeropuerto más moderno de Sudamérica: BS3 concluye sus trabajos en Lima
- Cambio de hora: este es el fin de semana de octubre que se modifica la hora de invierno
- El barrio del Higuerón: una inversión de 700 millones para torres de pisos de hasta 12 plantas con parada de metro
- La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla