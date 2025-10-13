50 años de democracia
Dos de cada 10 españoles piensan que la dictadura de Franco fue buena o muy buena, según el CIS
El 65% de los encuestados deploran el régimen franquista, aunque el 17,3% sostiene que la democracia actual es peor o mucho peor
Agencias
El 21,3% de los españoles considera que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos para España, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que publica este lunes su barómetro de octubre. Una pregunta que se ha realizado en esta encuesta cuando están a punto de cumplirse los 50 años de la muerte de Francisco Franco y la llegada de la democracia.
"En general, ¿cree usted que los años de dictadura franquista para España y los/las españoles/as fueron muy malos, malos, buenos o muy buenos?" es la cuestión planteada a los encuestados. Mientras el 39,1% cree que fueron muy malos, el 26,4% los considera malos (sumando entre ambos un 65,5%). Y el 16,8% estima que fueron buenos, y el 4,5% asegura que fueron muy buenos. El resto se reparte entre los que dicen que fue regular o no saben o no contestan.
El actual régimen democrático es peor o mucho peor que la dictadura franquista para el 17,3% (peor para un 11,8% y mucho peor para el 5,5%), mientras que el 33,8% opina que es mucho mejor y el 40,8% destaca que es mejor.
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 12 de octubre de 2025
- Así serán los nuevos cines 'premium' de Los Arcos
- Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Los Palacios
- Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: 'No soy un héroe, pero me indigna la injusticia
- Peatonalizaciones, pabellones y zonas verdes: 100 millones de fondos europeos transformarán la provincia de Sevilla
- Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: 'Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia
- La doble tendencia de la vivienda en Sevilla: las zonas 'prime' tocan techo y escala el precio en barrios populares