Sondeo GESOP: La reforma de la financiación autonómica cuenta con el apoyo de siete de cada 10 españoles

Desde hace más de una década que España vive con un modelo de financiación autonómica obsoleto y existe una amplia mayoría entre los españoles favorable a actualizarlo, si el nuevo esquema reconoce las particularidades fiscales y económicas de cada territorio. Así lo constata la última encuesta elaborada por el GESOP para EL PERIÓDICO, que da alas al actual Gobierno para encauzar una reforma que si bien tiene amplios apoyos en la calle, no los ostenta con la misma claridad en el Congreso que debe aprobarla.

A la pregunta lanzada a una muestra de 1.000 españoles de distintos lares del país, de "¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se necesita un nuevo sistema de financiación que reconozca las particularidades fiscales y económicas de cada territorio?", el 69,2% respondió que sí. Frente a un 21,3% que se mostró abiertamente en contra y un 9,5% restante que optó por el 'no sabe/no contesta'.

Incluso más de la mitad de los votantes del PP (54,7%) y de Vox (50,7%) se manifiestan de acuerdo con una reforma del modelo actual que atienda a la singularidad de cada autonomía. El respaldo a esta idea es amplio también en todas las comunidades, com porcentajes que oscilan entre el 56,5% de la Comunidad de Madrid y el 86,6% de Cataluña, siendo especialmente altos en Canarias (76%), Galicia (72,9%), Castilla-La Mancha (70,5%) y la Comunitat Valenciana (70%).

Apoyo de la sociedad civil

Catalunya es uno de los territorios más interesados en actualizar el vigente sistema de reparto. Muestra de ello es que ese amplio respaldo que constata la encuesta del GESOP se visualizó recientemente en los salones del Palau de la Generalitat, dónde el president Salvador Illa escenificó un frente común con las patronales y los sindicatos más representativos.

Dotar de más recursos a las arcas catalanas para poder así mejorar los servicios públicos o acometer nuevas inversiones tiene el 'plácet' de empresarios, trabajadores y distintas asociaciones de la sociedad civil.

Cómo se acabe reconociendo la 'singularidad' catalana y qué margen tendrá en materia de recaudación fiscal puede tener a los adeptos más dispersos y todo el mundo anda expectante de cuál será la fórmula que acabará poniendo encima de la mesa la todavía vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

'Todavía' porque es a su vez candidata socialista para presidir la Junta de Andalucía y los comicios están previstos para junio de 2026. Un doble rol, el de ministra y candidata, que está condicionando, entre otros, el perfilado de esa propuesta.

Propuesta que, según le prometió el PSOE a sus socios de investidura, la debería tener lista desde finales de este pasado mes de junio. Calendario incumplido y que, según las promesas trasladadas recientemente por el propio presidente del Gobierno a los empresarios catalanes, tiene su nueva fecha de publiación "antes de finalizar el año".

La nueva propuesta de financiación del Gobierno -que luego deberá readaptarse para lograr los apoyos suficientes entre los socios de investidura- deberá revisar los mecanismos de solidaridad entre territorios, para así actualizar los fondos de compensación para reducir desigualdades entre los mismos.

También deberá tener en cuenta la evolución demográfica de cada autonomía, para así reasignar los recursos con los que garantizar servicios básicos como el transporte, la sanidad, la educación o los servicios sociales, entre otros. En este sentido, Baleares, Madrid y Catalunya, por este orden, han sido los territorios que más habitantes han ganado, en términos relativos, en los últimos años.

Ficha técnica del sondeo -Empresa responsable: GESOP. -Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas. -Ámbito del estudio: España. -Población objetivo: Mayores de edad con derecho a voto. -Dimensión de la muestra: 1.000 entrevistas. -Tipo de muestreo: Proporcional por comunidad autónoma y dimensión de municipio. Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad. -Margen de error: ± 3,1% bajo el supuesto de m.a.s. en universos infinitos, máxima indeterminación estadística (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95%. -Trabajo de campo: Del 3 al 9 de octubre de 2025.

