El juez Peinado prorroga la investigación a Begoña Gómez hasta mediados de abril de 2026

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, ha dictado un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO por el que prorroga la investigación a Begoña Gómez hasta el 16 de abril de 2026.

Amplía las pesquisas porque "la lógica y la empírica demuestran claramente que es más que previsible" que las diligencias pendientes amplíen el plazo inicial, que concluye este jueves. Advierte también de que, de no hacerlo, se llegaría a la caducidad del procedimiento "equivalente a un sobreseimiento por no poder realizarse las diligencias necesarias".

En su resolución, que tiene fecha del pasado viernes, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que la prórroga de seis meses empezará a contar "a partir del 16 de octubre de 2025", y se extenderá, al menos, durante los próximos seis meses. La decisión se adopta una vez el tribunal de apelación ha rechazado el recurso que presentó la Fiscalía contra la última prórroga de las investigaciones.

Juan Carlos Peinado / JOSÉ LUIS ROCA

En la misma resolución el juez asegura que ya ha recibido el aviso de la Audiencia Provincial de Madrid de que la investigación a Gómez debe realizarse en el marco de una única pieza --porque todos los delitos mencionados están conexos-- y no se debe desgranar el delito de malversación, como acordó el pasado marzo. Esta presunta conducta delictiva que atribuye a la mujer de Pedro Sánchez se sumará a los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo por los que la investiga en la pieza principal.

Advierte además Peinado de que "si con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses". En todo caso esta circunstancia solo duraría hasta el 27 del mes de septiembre del próximo año, que es cuando el magistrado debe jubilarse forzosamente al alcanzar los 72 años de edad.

Diligencias pendientes

Sobre lo que queda pendiente, el juez Peinado señala a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid en relación con el Máster de Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña en este centro académico. El informe analizará también otros convenios de creación de otras cátedras extraordinarias, así como so los repositorios aportados por Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica, con el fin de "completar y relacionar los hechos objeto de análisis".

Apunta igualmente que se ha pedido a la Universidad y a Amazon EU que se remitan los correos electrónicos emitidos y recibidos en relación con los correos asociados a los dominios de la cátedra, también para su posterior análisis e informe por la UCO.

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su llegada a declarar por el ‘caso Begoña Gómez’, en los Juzgados de Plaza de Castilla, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Gustavo Valiente - Europa Press

"Igualmente, se está pendiente de que por Presidencia del Gobierno se informe de las personas que han desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018, así como de las personas que han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones" a la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, así como los correos de la propia esposa de Pedro Sánchez. "Lo que se puede derivar de lo anterior, es que, difícilmente pueden ser cumplimentadas dichas diligencias pendientes de practicar antes del día 16 de octubre del presente año 2025", concluye.

