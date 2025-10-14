Lecornu acepta suspender la polémica reforma de las pensiones para salvar su Gobierno

Era el momento más esperado de las últimas semanas. Con semblante serio y paso decidido, Sébastien Lecornu se acercó a la tribuna para pronunciar el tradicional discurso de política general ante la Asamblea Nacional.

“He aceptado la misión que me ha encomendado el presidente, porque Francia necesita tener unos presupuestos”, empezó diciendo ante los ojos de los diputados. "Algunos quieren que la situación se convierta en una crisis de régimen, pero eso no sucederá", continuó Lecornu, insistiendo en la necesidad de tomar "medidas urgentes" con unos presupuestos “serios y fiables” antes del 31 de diciembre.

El jefe de Gobierno se niega a ser recordado como el “Primer Ministro del desvió de las finanzas públicas”, y reivindicó, en cambio, un Ejecutivo “al lado de los trabajadores”. Por ello, Sébastien Lecornu anunció que suspende la reforma de las pensiones hasta enero de 2028, y la reducción de los recortes públicos a 35.000 millones de euros, nueve nueve millones menos que su predecesor.

Este anuncio vino acompañado de una advertencia. Lecornu insiste en que esta suspensión “costará 400 millones de euros al Estado en 2026, y 1.800 millones en 2027”, por lo que no aceptará ningún acuerdo que ponga en entredicho la credibilidad de su Gobierno.

"Propongo organizar en los próximos días una conferencia sobre pensiones y trabajo, de acuerdo con los interlocutores sociales", anunció el primer ministro, quien considera que "suspender la reforma de las pensiones sólo tiene sentido si se quiere ir más allá".

En cuanto al presupuesto general, el jefe de Gobierno se ha marcado un objetivo: el déficit "debe ser inferior al 5%" del PIB en 2026, reafirmando que el objetivo de un déficit presupuestario del 5,4% se cumplirá este año. Lecornu también reconoció "anomalías" en la fiscalidad de las grandes fortunas y pidió "una contribución excepcional" de los franceses más ricos en el próximo presupuesto, aunque la izquierda va más allá, y reclama una medida de justicia fiscal.

La reforma de las pensiones: la línea roja de la izquierda

La suspensión de la reforma de las pensiones era una de las condiciones impuestas por el Partido Socialista para no votar una moción de censura en contra del gobierno de Lecornu II.

Horas antes del discurso, el ministro de justicia, Gérald Darmanin, había anticipado el anuncio al afirmar que la caída del gobierno "costaría más dinero" que una "suspensión de unos meses" de la reforma de las pensiones. A medida que avanzaba la mañana, el rumor de un acuerdo entre el gobierno y los socialistas sobre la suspensión de esta reforma comenzó a circular por los pasillos de la Asamblea Nacional. Pasadas las tres de la tarde, el propio Sébastien Lecornu lo confirmó.

“No se producirá ningún aumento de la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028, como había solicitado específicamente la CFDT”, anunció el primer ministro, entre aplausos que llegaban desde la bancada socialista.

Tras la intervención de Lecornu, que no duró más de 40 minutos, llegaron las reacciones. El Partido Comunista, que había amenazado con censurar a este Ejecutivo, celebró la medida en X. "La suspensión de la reforma de las pensiones a los 62 años, 9 meses, 170 trimestres es una primera victoria para los 500.000 asalariados que se beneficiarán de ella este año", afirmó Fabien Roussel, secretario nacional del Partido Comunista.

Del lado insumiso, esta suspensión suscita cierta desconfianza. "Ahora todos fingirán no haber oído que la suspensión de la reforma tiene un límite. Luego se reanudará", lamentó el fundador de La Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon. Al igual que su líder, el coordinador del partido, Manuel Bompard expresó su escepticismo, puesto que se trata de "una medida temporal”. Desde el partido insisten en la derogación total de la reforma y la dimisión del presidente Emmanuel Macron.

Sin embargo, el presidente de los diputados de Los Republicanos, Laurent Wauquiez, lamentó que "todo el mecanismo solicitado" por los socialistas para suspender la reforma de las pensiones "fuera aceptado por el Primer Ministro". "¿Queremos destruirlo todo o hacer un esfuerzo?", insistió el líder de los representantes electos de LR, recordando que "solo queda un año" para el inicio de la próxima campaña presidencial. Aun así, desde el partido insisten en que no votarán ninguna de las mociones de censura presentadas.

La amenaza de la censura se mantiene

La Francia Insumisa y Agrupación Nacional, junto con su aliado Eric Ciotti, presentaron este lunes dos mociones de censura contra el gobierno de Emmanuel Macron, cumpliendo así con su promesa. “No esperamos absolutamente nada de este gobierno”, declaró la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, este martes a su llegada a la Asamblea Nacional.

Ambas mociones deberán examinarse este jueves a las 9h, y contarán con el apoyo de los ecologistas, que reiteraron su intención de hacer caer este Ejecutivo pese a la suspensión anunciada. Según el partido verde, esta decisión “se ha convertido en un seguro de vida para los macronistas”.

"Parte del daño causado por la reforma ya se ha implementado hace dos semanas. Además, la votación que tendremos solo la suspenderá durante un año y medio y que, si no hay una nueva votación después de las elecciones presidenciales, retomará su curso extremadamente perjudicial. Así que, para nosotros, es un primer paso: una suspensión, pero una suspensión pequeña", insistió Cyrielle Chatelain, la líder de los diputados del Partido Verde, quien insistió en que su grupo recurrirá a la censura.

El Partido Socialista, que tiene la llave para hacer caer este gobierno, se reunirán este martes por la tarde tras el anuncio de la suspensión de la reforma de las pensiones para determinar su postura sobre la censura al primer ministro. En caso de que apuesten por la censura, el Ejecutivo de Lecornu II podría tener los días contados.

