Feijóo se cura en salud evitando comprometerse con el 5% en defensa por si llega al Gobierno

El Partido Popular (PP) no pierde ocasión, en público y en privado, de criticar aceradamente a Pedro Sánchez por su política exterior, especialmente en relación a Estados Unidos, una situación que se acentúa después de la nueva amenaza de Donald Trump de imponer más aranceles a nuestro país si no cumple con el aumento al 5% del gasto en defensa dentro de la OTAN. Los populares deslizan que el presidente del Gobierno ha vuelto a quedar en evidencia después de relajar notablemente su tono con la administración norteamericana en su entrevista en la Cadena SER del pasado martes, en la que limó las aristas de sus críticas al presidente americano, sin tampoco ocultarlas, y trató de mostrar una sintonía entre Madrid y Washington hasta ahora insospechada, recordando que ya en sus dos primeros años en La Moncloa cohabitó con Trump, durante el primer mandato del republicano. Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, correligionaria del PP, advirtió este miércoles a Trump que si implementa esa amenaza de nuevos aranceles a nuestro país, Bruselas contestará a nivel comunitario.

Sin embargo, la crítica del PP, y eso empieza a ser significativo, evita un compromiso explícito de aumentar el gasto en defensa al 5%, como reclama Trump, y no será porque a los portavoces populares no se les haya preguntado al respecto. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los conservadores, la eurodiputada Alma Ezcurra, una de las figuras emergentes en el partido después del congreso del pasado mes de julio, ha sorteado varias preguntas sobre el particular en la última semana, y si bien ha aseverado genéricamente que su formación hará lo posible para que "España siga siendo un socio fiable" dentro de la Alianza Atlántica, ha evitado comprometerse, y comprometer la posición del primer partido de la oposición, con cifra o porcentaje alguno.

"España va a cumplir siempre, y debería cumplir siempre, y desde luego si gobierna el Partido Popular los españoles, y la OTAN, tienen que tenerlo claro, con todos los compromisos adquiridos con sus socios internacionales, porque es lo serio y porque es lo que nos demandan los ciudadanos ", señaló Ezcurra la semana pasada en una comparecencia ante los medios en Madrid. Esta misma semana, ya en su rueda de prensa habitual de los lunes después del Comité de Dirección, tuvo que enfrentar una pregunta en el mismo sentido de una corresponsal extranjera, prueba de hasta dónde ha escalado la cuestión.

Ezcurra no se salió del guión, y afirmó que "el problema no es España, el problema es Pedro Sánchez, y la irresponsabilidad de un presidente no puede arrastrar a toda una nación. España ha sido y va a seguir siendo un socio fiable, y la OTAN está mejor con España, como España estará mejor cuando se marche Pedro Sánchez. Cumpliremos siempre con nuestros compromisos con nuestros socios internacionales, lo que no haremos nunca es comprometernos a cosas que no podemos o engañar a nuestros socios, y lo que haremos siempre es decirle la verdad a los españoles", concluyó.

En el Gobierno, mientras tanto, se agarran al acuerdo alcanzado antes de la cumbre de la OTAN entre Pedro Sánchez y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, para mantenerse firmes en su decisión de no superar el 2,1% de su gasto en defensa. “Vamos a mantener la posición”, apuntan fuentes de Moncloa frente a las presiones de la Administración de Donald Trump para escalar al 5% comprometido por el resto de miembros de la OTAN. Al mismo tiempo sostienen que las relaciones con EEUU son buenas, dentro del marco de la normalidad, y destacan además sobre la amenaza de aranceles que España ya tiene déficit comercial con EEUU, uno de los elementos que pretendería corregir el mandatario norteamericano con su política arancelaria.

España ha llegado este año 2025 al 2% de gasto en defensa, un incremento que venía comprometido desde tiempos de Mariano Rajoy y que Pedro Sánchez confirmó ante el antecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, durante el encuentro entre ambos en La Moncloa en la primavera de 2022, coincidiendo con la cumbre anual de la OTAN que albergó Madrid.