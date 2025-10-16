Koldo García llega al Supremo para afrontar un nuevo interrogatorio con la incógnita de si el juez lo envía a prisión

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha llegado al Tribunal Supremo diez minutos antes de la hora a la que había sido convocado para declarar por su participación en la presunta trama de corrupción que lleva su nombre. Salió desde el despacho de su abogada, Leticia de la Hoz, portando una mochila, y al preguntado por los periodistas que allí le esperaban comentó: "Hombre precavido vale por dos".

Se trata de la tercera ocasión en la que el hombre para todo del que fuera titular de Transportes es citado a declarar ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, a lo que se suma una cuarta ocasión en la que compareció para hacer una prueba de escritura dirigida a aclarar si su letra es la que aparece en determinados documentos aportados por el comisionista Víctor de Aldama sobre adjudicaciones irregulares de obra pública. Al igual que ocurrió este miércoles en el caso de su ex jefe, el juez revisará su situación de libertad, tras interrogarle sobre unos gastos del exdirigente socialista de que superan los 95.000 euros según señaló en su informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que generalmente pagaba él y su exmujer.

El exasesor encara su cuarta comparecencia en el Supremo justo un día después de que el juez haya acordado mantener en libertad al exministro con las mismas medidas cautelares que pesaban contra él. Su declaración se antoja una incógnita, pues se desconoce si responderá a las preguntas del juez y del fiscal o se acogerá a su derecho a no declarar, como sucedió en su última citación. En todo caso será clave de cara a la vistilla que se celebrará después para revisar sus medidas cautelares. Ahora mismo tiene impuestas la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado.

Koldo García, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

La declaración llega después de que la defensa de Koldo García haya invocado la nulidad de la causa en la que está imputado al afirmar que el juez está indagando en hechos que no formaron parte el suplicatorio concedido por el Congreso para proceder contra Ábalos. A ello se suma que el magistrado destacó en su auto de ayer con respecto a Ábalos existencia de muy estrechos vínculos entre los patrimonios de Ábalos y Koldo, quien ha venido asumiendo con su propio patrimonio gastos del exministro.

Esa es una de las conclusiones del último informe de la UCO del que pedirá explicaciones el juez además de los pagos en efectivo del PSOE "sin que conste respaldo documental ni información alguna", así como del posible lenguaje en clave: Koldo García y su exmujer hablaban de chistorras (billetes de 500 euros), soles (200 euros) y lechugas (100 euros), y de la "existencia de una contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos", y que el exministro aludía a la entrega de "folios".