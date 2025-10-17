El PP llevará al Gobierno ante el Constitucional si no presenta Presupuestos

El Partido Popular avisó este viernes al Ejecutivo de posibles consecuencias políticas si en el plazo de un mes no presentan el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026.

En concreto, y usando la mayoría absoluta de la que cuentan en la Cámara alta, el pleno del Senado de la próxima semana debatirá y votará el próximo miércoles la iniciativa del PP para requerir al Gobierno a que presente Presupuestos. Una vez aprobado, si el Gobierno responde negativamente o no lo hace en el plazo de un mes se abre un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno en el Tribunal Constitucional, avanzan fuentes de la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo.

Este aviso lo verbalizó el PP a través de su portavoz en el Senado, Alicia García, a través de un vídeo en el que defiende que "España no puede seguir viviendo en una anomalía democrática permanente", que dan este paso porque "los Presupuestos no son opcionales" sino una "obligación constitucional" y la Carta Magna "no puede ser papel mojado. Los derechos están para respetarse", remacó. Es más, la portavoz popular señaló que con esta acción "cacaremos a Sánchez de su rebeldía constitucional y devolveremos a los españoles la política útil, centrada en sus problemas, no en los del Gobierno".

Con este son ya tres los conflictos que el Partido Popular anuncia en menos de un mes, aunque todavía no se ha materializado ninguno. A este sobre la falta de Presupuestos, el PP tiene previsto recurrir ante el TC contra el Congreso de los Diputados por no tramitar 31 leyes que han sido aprobadas por la Cámara Alta, así como por la enmienda que aprobó el Senado y que se incorporó en la reforma de la ley de Navegación Aérea, - para cubrir las subvenciones de los billetes de avión para los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla- y que l Mesa del Congreso, por orden del Gobierno, justificando el impacto económico.

Según Alicia García, a Pedro Sánchez le da igual legislar, solo quiere seguir en el Gobierno para "protegerse de la corrupción que le asfixia". "No tiene mayoría social ni política para sacar adelante sus proyectos y esa parálisis la están pagando los españoles", y de ahí que "estamos en 2025 y España sigue con las cuentas aprobadas en 2022, las mismas que votó Pablo Iglesias", en referencia a que son las de la pasada legislatura.

"Mientras el Gobierno de Sánchez recauda y recauda dinero a manos llenas, los españoles tienen peor calidad de vida", defendió García, tras apostillar que "en la España real, las familias sufren para llenar la cesta de la compra; los trabajadores han visto subir los impuestos más de 100 veces y los autónomos viven un infierno fiscal que pone en riesgo miles de pequeños negocios". A lo que sumó el "caos ferroviario, la pobreza infantil disparada, el paro juvenil y femenino entre los más altos de Europa".

Haciendo suya una frase de Sánchez de que "un país sin presupuestos es como un coche sin gasolina", la portavoz del PP aseguró que "necesitamos unos presupuestos urgentes" al tiempo que defendió que "España necesita un gobierno que mire por los españoles, responsabilidad, soluciones y futuro".

Suscríbete para seguir leyendo