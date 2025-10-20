Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuncio de Abascal

Vox denuncia al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales

El presidente de Vox, Santiago Abascal.

El presidente de Vox, Santiago Abascal. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

Vox ha denunciado ante la Fiscalía al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales, tal y como anunció este lunes en una comparecencia ante los medios en Segovia el presidente de esta formación, Santiago Abascal.

Noticia en elaboración.

