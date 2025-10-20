Anuncio de Abascal
Vox denuncia al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales
Madrid
Vox ha denunciado ante la Fiscalía al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales, tal y como anunció este lunes en una comparecencia ante los medios en Segovia el presidente de esta formación, Santiago Abascal.
Noticia en elaboración.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Lunes de lluvias en Andalucía: un frente entra por el oeste y afectará a cuatro provincias
- El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones
- El alquiler en Triana, Nervión y Los Remedios ya es más caro que en el barrio de Montmatre de París
- Más de media Andalucía afectada por un frente de borrasca con lluvias dos días
- Emvisesa busca comprador para las VPO de Palmas Altas que siguen libres 8 meses después de salir a la venta
- El 60% de los universitarios no tiene un nivel B2 de inglés y no podría graduarse con la nueva ley andaluza
- Este es el recorrido de la Romería de Valme 2025 en Dos Hermanas y Sevilla, además de los cortes de tráfico previstos
- Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud