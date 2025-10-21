Felipe VI concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento este martes de que el rey Felipe VI ha concedido el Toisón de Oro al expresidente del Gobierno Felipe González y a los 'padres' de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona", según han explicado fuentes de la Moncloa.

El Toisón es la más alta distinción entregada por la Corona española y Felipe VI había concedido solo dos hasta ahora: a su hija, la princesa Leonor, cuando cumplió 10 años, y a su madre, la reina Sofía, el pasado mes de enero. Juan Carlos I otorgó esta condecoración solo a una veintena de personalidades en los 39 años que estuvo en el trono. El próximo 22 de noviembre se celebrarán los 50 años del restablecimiento de la monarquía en España, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Tanto González, como Roca y Herrero y Rodríguez de Miñón juegaron un papel clave en la consecuención de la democracia en España.

¿Cómo nació el Toisón de Oro?

El Toisón de Oro es una orden de caballería, de las más antiguas y prestigiosas del mundo. Fue fundada en 1430 por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal. Su nombre y símbolo —un carnero de oro colgado de una cadena— hacen referencia al vellocino de oro de la mitología griega. Al pasar a su nieto Carlos I, el emperador de España Carlos V, los reyes de España son desde entonces soberanos de la orden. Al no tener carácter hereditario, debe ser devuelto a la muerte del caballero que lo posee. El fin original era defender la fe católica y unir a los nobles de Borgoña.

Se da la circunstancia de que, entre la veintena de elegidos por Juan Carlos I para recibir esta distinción, se encuentra el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, que es este martes una de las imágenes del día en todo el mundo por haber entrado en la cárcel por financiación irregular de su partido político. El emérito concedió a Sarkozy el Toisón de Oro en 2012 por su ayuda crucial en el fin de la banda terrorista ETA. Juan Carlos I también entregó esta distinción a su hijo, en 1981; y a Adolfo Suárez y el rey Abdalá de Arabia Saudí, en 2007.

