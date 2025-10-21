El Gobierno empuja a Mazón a no acudir al funeral por las víctimas de la dana aunque cursará invitación

El Gobierno se posiciona al lado de algunas de las asociaciones de víctimas de la dana que han reclamado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, no acudir al funeral de Estado del próximo miércoles, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe. “No me corresponde decir quién tiene que ir o no tiene que ir, pero creo que es fundamental respetar y escuchar a las víctimas”, ha respondido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre la conveniencia o no de su asistencia al homenaje laico a las 337 víctimas. En privado, fuentes de Moncloa apuntan que su opinión personal es que Mazón no debería acudir, aunque aseguran igualmente que se le cursará invitación.

“Por protocolo”, zanjan, al igual que se remitirá invitación, según avanzan fuentes del Gobierno, a los presidentes de las otras dos comunidades afectadas por la trágica dana, el castellano-manchego Emiliano García-Page y el andaluz Juanma Moreno. En Castilla-La Mancha se produjeron siete fallecidos y en Andalucía uno. Desde el Ejecutivo de García-Page apuntan a que todavía ha llegado la invitación oficial, pero trasladan su intención de acudir a la celebración.

“Hay que dar protagonismo a quien lo merece”, indican fuentes del Ejecutivo recordando que la organización del funeral de Estado se “está haciendo de la mano completamente con las asociaciones de las víctimas”. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ya se posicionó el pasado viernes en sintonía con la reclamación de algunas asociaciones de víctimas. La calificó de “razonable” al atribuir a su gobierno una “gestión catastrófica e incompetente”. “Todo tiene claro quién estuvo en su sitio y quién no”, aseguró para reiterar como “lógico que no quieran que aparezca por allí”.

Moncloa todavía no ha cerrado la lista de miembros del Gobierno que asistirán al funeral del Estado. Se trata de una cuestión que, según alegan, todavía está planteando los servicios protocolarios. Su celebración fue un compromiso que Pedro Sánchez adquirió con las asociaciones de víctimas durante un encuentro el pasado mes de mayo.

Protagonismo de las familias y Casa Real

El pasado mes de diciembre se celebró un funeral católico, organizado por el Arzobispado de Valencia, al que no acudió Sánchez. La misa en la catedral de Valencia también la presidieron los Reyes y en representación del Ejecutivo central asistieron la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, además de la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé. También acudió el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y otros presidentes autonómicos del PP, como Isabel Díaz Ayuso.

La petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O ha hecho al Gobierno es que, al menos, el jefe del Gobierno valenciano no interactúe con las familias en el homenaje. El papel principal en el acto de funeral de Estado lo tendrás las familias y la Casa Real, no tanto el Consell ni el Gobierno de España.