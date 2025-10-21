El Gobierno afea a Sumar que insinúe la dimisión de la ministra de Vivienda y responsabiliza a las CCAA de los altos precios

Moncloa trata de rebajar el choque con Sumar en materia de vivienda tras señalarle estos la puerta de salida a la ministra, Isabel Rodríguez, por su supuesta inacción. Aunque fuentes del Ejecutivo afean esta petición por parte de su socio, que “ni compartimos ni está justificado”, tratan de contemporizar con sus propuestas avanzando que las están negociando. Como se ha hecho hasta ahora con las medidas puestas en marcha, apuntan las mismas fuentes.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha echado un capote a la titular del ramo para poner en valor “la respuesta que se está dando a uno de los principales problemas que hoy tiene la práctica o la mayoría de los ciudadanos de nuestro país”. “Hemos incrementado por ocho la partida presupuestaria en materia de vivienda”, enumeró preguntada en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para añadir que también “hemos estamos regulando los pisos turísticos o la eliminación de las Golden Visa”.

Frente a este paquete de medidas, que Alegría avanzó que seguirá extendiéndose, la portavoz del Gobierno responsabilizó a las comunidades autónomas del PP de los altos precios porque “no quieren aplicar la ley de la vivienda”, declarando zonas tensionadas para congelar las subidas de las rentas de alquiler. “Creo que para poder dar solución al problema de la vivienda es también muy importante que todas las administraciones que tienen competencias se pongan a trabajar en ello”, concluyó.

El socio minoritario del Gobierno ha criticado con dureza la falta de propuestas del PSOE, que ostenta esta cartera, advirtiendo que su titular "debería dejar paso". "Se nos está acabando la paciencia". Desde Sumar criticaron la "decepcionante" comparecencia de la ministra Rodríguez, que acudió la semana pasada en el Congreso y anunció la puesta en marcha de un teléfono dedicado a la vivienda. "No se puede venir a esta cámara a proponer teléfonos de la esperanza", criticó en rueda de prensa en el Congreso la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero.

El ministro de Derechos Sociales de Sumar, Pablo Bustinduy, evitó hacer suyas esta advertencia para rebajar el tono y defender que “es normal que el socio minoritario tenga una posición propia sobre el principal problema” de la ciudadanía. En ese sentido, apuntó que la propuesta de su clave se realizó “en clave constructiva” para intervenir el mercado del alquiler con una fundamentación y herramientas jurídicas apropiadas. Concretamente, parte de su propuesta pasa por prorrogar durante tres años más los contratos de alquiler que vayan a vencer y “congelar los precios”. “Tanto para la renovación como para nuevos contratos”, explicó.

La causa que “acabe con su Gobierno”

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno tiene previsto incrementar sustancialmente la partida destinada a la vivienda. Desde Sumar se presiona también para que los créditos blandos del plan de recuperación de la UE se destinen a la construcción de más vivienda social.

Esta preocupación es compartida por el resto de socios del ala progresista del Congreso. Algunos de ellos, como ERC y Podemos, azuzaron en la última sesión de control al Ejecutivo “el drama de la vivienda”. El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, incluso advirtió a Pedro Sánchez que podría convertirse en la causa que “acabe con su Gobierno”.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha respaldo a Sumar en este choque entre los socios de coalición. “Sin que sirva de precedente, Sumar tiene razón. Ahora solo queda que pidan el cese del máximo responsable de la situación actual de la vivienda: Pedro Sánchez”, azuzó a través de un mensaje en la red social X.

