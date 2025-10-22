Sara Fernández

Cara a cara entre Sánchez y Feijóo: "Usted es un campeón en lapsus. ¿O es incultura?"

Pocas diferencias en los cara a cara que protagonizan últimamente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, el líder de la oposición ha vuelto a arremeter contra el Gobierno por tratar a los trabajadores como "cajeros", subiéndoles los impuestos, y ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo por los presuntos casos de corrupción en el seno de su partido. En frente, Sánchez ha negado con contundencia que el PSOE se haya financiado de manera ilegal y ha acusado al líder popular de haber renunciado a "poner orden en su partido".