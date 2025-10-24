Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óbito

Muere a los 81 años la periodista y exdiputada socialista Anna Balletbó

Estuvo en el Congreso desde 1979 y fue reelegida en 1982, 1986, 1989, 1993 y 1996

Anna Balletbó.

Anna Balletbó. / Ferran Nadeu

EFE

Barcelona

La periodista y exdiputada en el Congreso por el PSC Anna Balletbò ha fallecido este viernes a los 81 años de edad, han informado a EFE fuentes socialistas.

Balletbò, licenciada en Ciencias de la Educación, Historia y Ciencias de la Información, fue diputada desde 1979, reelegida en 1982, 1986, 1989, 1993 y 1996.

Fue miembro del Consejo de Administración de RTVE entre 2000 y 2007, profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la actualidad era presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme.

