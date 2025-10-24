Óbito
Muere a los 81 años la periodista y exdiputada socialista Anna Balletbó
Estuvo en el Congreso desde 1979 y fue reelegida en 1982, 1986, 1989, 1993 y 1996
EFE
Barcelona
La periodista y exdiputada en el Congreso por el PSC Anna Balletbò ha fallecido este viernes a los 81 años de edad, han informado a EFE fuentes socialistas.
Balletbò, licenciada en Ciencias de la Educación, Historia y Ciencias de la Información, fue diputada desde 1979, reelegida en 1982, 1986, 1989, 1993 y 1996.
Fue miembro del Consejo de Administración de RTVE entre 2000 y 2007, profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la actualidad era presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La previsión empeora en Andalucía: las próximas lluvias llegarán con más fuerza de la esperada
- Llega la nueva borrasca de gran impacto Benjamín: así afectará a Andalucía con un efecto inesperado
- La línea 3 de metro recorrerá en 2040 los 11 kilómetros desde Pino Montano hasta Valme en 40 minutos y con 23 trenes
- Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este jueves 23 de octubre de 2025
- Este pueblo de Jaén es el más acogedor de España y el segundo del mundo: lleno de naturaleza, monumentos y buena gastronomía
- Sevilla se convierte en la ciudad más feliz de toda Europa: 'Los residentes encuentran alegría en lo cotidiano
- Obras en el Puente del Centenario: cortes de tráfico desde este jueves e itinerarios alternativos
- Metrovacesa abrirá la semana que viene el acceso desde Lagoh al barrio de Palmas Altas con seis meses de retraso