Acto en Castilla y León
Sánchez tilda de "indecente" que Mazón siga al frente de la Generalitat: "¿Alguien sabe dónde está Feijóo?"
El presidente del Gobierno deberá encarar una semana compleja, con la decisión de los posconvergentes este lunes y su comparecencia en la Cámara Alta el jueves
"¿Y [Alberto Núñez] Feijóo? ¿Alguien sabe dónde está Feijóo? Si es que al frente del PP no hay nadie al volante", se ha preguntado este domingo Pedro Sánchez tras tildar de "indecente" que el líder del PP permita que Carlos Mazón siga al frente de la Generalitat un año después de la catástrofe de la dana que se cobró la vida de 229 personas. Al hilo de sus últimos choques con Feijóo, el jefe del Ejecutivo ha lamentado que dirigente popular haya renunciado a ser el jefe de su propio partido y que se ponga de perfil ante las polémicas protagonizadas por los presidentes autonómicos del PP.
A tres días del primer aniversario de la dana que arrasó Valencia, Sánchez se ha preguntado "por qué sigue Mazón al frente de la presidencia de Generalitat", pese a la "negligencia" con la que afrontó aquella crisis y que provocó una "auténtica tragedia". En un acto en Castilla y León para arropar al candidato del PSOE a las elecciones autonómicas, Carlos Martínez, el presidente del Gobierno ha señalado como responsables de la permanencia de Mazón en el Palau de la Generalitat Valenciana a Feijóo, por ser su "jefe político", y al líder de Vox, Santiago Abascal, por ser su "principal apoyo parlamentario".
"Por eso, quiero decir que la gestión que hizo la Comunitat Valenciana de la dana fue negligente, pero que el apoyo que están prestando Feijóo y Abascal a Mazón es indecente", ha sentenciado Sánchez. A renglón seguido ha hecho extensiva esta crítica a "muchos otros casos" de presidentes autonómicos del PP que siguen contando con el respaldo de Feijóo pese a las polémicas que han protagonizado. Así, ha citado a Isabel Díaz Ayuso (Madrid) por no querer cumplir la ley del aborto; a Juanma Moreno (Andalucía), por la crisis de los cribados; o a Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), por la gestión de los incendios de este verano.
