Koldo se apunta a la teoría de la conspiración y pide identificar a los agentes de la UCO que iniciaron la investigación

El exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García, se apunta a la teoría de la conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un escrito dirigido al Tribunal Supremo, la letrada Leticia de la Hoz ha pedido al magistrado Leopoldo Puente que reclame a la Dirección General de la Guardia Civil que identifique a los agentes que efectuaron "visualizaciones o accesos" en las bases policiales sobre su cliente en el caso Gaslow, en el que se investiga un presunto de 136 millones en el IVA de los hidrocarburos.

"En el procedimiento DP 100/2021 que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 [...] se han encontrado conversaciones de WhatsApp entre el oficial del Grupo de Fuentes Humanas de la UCO, el señor Bonilla, a través del alias “Roberto Alcázar, con su confidente y aliado el señor Caramés, preguntando sobre mi representado Koldo García Izaguirre", indica la letrada, que hace esta petición con la intención de determinar si "hubo o no investigación prospectiva", y por tanto prohibida por la ley.

De esta forma, la letrada De la Hoz pretende determinar si la UCO investigó a Koldo García antes de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno iniciara sus pesquisas sobre el pelotazo de las mascarillas.

Las fechas

Además, la letrada reclama que se determine "las fechas precisas en que se produjeron visualizaciones o accesos a las bases de datos policiales bajo su gestión, así como a cualesquiera otras fuentes de información manejadas por dicho cuerpo [...], en relación con los datos concernientes a Koldo García Izaguirre".

Asimismo, solicita que esta información debe extenderse "a la trazabilidad de los accesos relativos a registros mercantiles, datos catastrales, información de cuentas bancarias y cualesquiera otros datos a los que los funcionarios de la Guardia Civil tengan acceso en el ejercicio de sus funciones".

El pasado 26 de septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, interrogó en el caso Gaslow como imputado al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. Este oficial del Instituto armado, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre enero de 2008 y julio de 2022, denunció supuestas irregularidades del exjefe de Fuentes de esta unidad de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, que ahora trabaja en un departamento de la Comunidad de Madrid.