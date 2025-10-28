Elecciones autonómicas el 21 de diciembre
El PSOE ratificará a Gallardo como candidato en Extremadura sin primarias
La Ejecutiva ha solicitado la excepcionalidad, tal y como ya ocurrió con Ángel Gabilondo en 2021 en Madrid
El Comité Regional se reunirá mañana
Rocío Entonado Arias
Miguel Ángel Gallardo será el candidato del PSOE en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. La Ejecutiva regional del partido se ha reunido este martes en Mérida para proponer la candidatura sin necesidad de celebrar primarias, una decisión que tendrá que ratificar ahora el Comité Regional convocado para mañana.
"Tengo fuerza y ambición para que esta tierra cambie", ha destacado el propio Gallardo tras acusar a Guardiola de utilizar el adelanto electoral como "trampolín político personal".
Gallardo ha explicado que la Ejecutiva ha solicitado por unanimidad la "excepcionalidad" de las primarias que de acuerdo a los estatutos del PSOE debían celebrarse antes de proclamar al candidato, ante la imposibilidad de que las mismas se celebren en tiempo y forma por la premura de la convocatoria anticipada de elecciones.
Visto bueno de la Federal
El Comité Regional deberá votar mañana la propuesta, que también necesitará el visto bueno de la Federal. El precedente es la candidatura de Ángel Gabilondo en Madrid en 2021, que también se lanzó sin primarias cuando Isabel Díaz Ayuso Adelantó las elecciones autonómicas.
- El SEPE paga 600 euros a quienes completen cursos gratuitos en 2025: requisitos y cómo solicitarlos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 27 de octubre de 2025
- Nuevo récord para Persán: el gigante sevillano llega a los mil millones en ventas
- Semana pasada por agua en Andalucía: Aemet detalla los días y horas de lluvia en Sevilla
- La guerra de cifras en la crisis del cribado de cáncer de mama: 'Creemos que pueden ser 20.000, no 2.000, ni 2.317
- La exclusión del Metro da otro golpe al barrio de Cortijo del Cuarto: el estudio de la línea 3 lo compensa con un bus
- Ambiente suave en una semana pasada por agua en casi toda España
- Cinco exposiciones gratis para visitar este fin de semana en Sevilla