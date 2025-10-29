El acto de conciliación entre Marlaska y el juez Peinado se suspende por una incidencia

El acto de conciliación previsto para este miércoles por la demanda por vulneración del derecho al honor que interpuso el juez Juan Carlos Peinado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido suspendido por una incidencia en la notificación.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han informado de que el Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid ha tenido que suspender el citado acto de conciliación por una incidencia en la notificación del señalamiento, y lo ha fechado para el próximo 10 de diciembre.

El juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, demandó a Marlaska el pasado mes de septiembre al considerar que vulneró su derecho al honor en las críticas vertidas contra él, como ya había hecho con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y varios periodistas y medios de comunicación.

Las demandas recayeron en diferentes juzgados de primera instancia de la capital.

En el acto de conciliación el demandado puede retractarse de las declaraciones o, en caso contrario, no acudir.

En este segundo caso el juez podrá optar por continuar por la vía civil, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.

Juan Carlos Peinado dirige desde abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Su investigación, acotada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, ha sido duramente criticada dentro del procedimiento por la Fiscalía y las defensas, pero también fuera, donde diferentes cargos políticos han cuestionado la actuación del magistrado.