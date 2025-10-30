El Gobierno alerta de que el cambio climático es "la gran amenaza existencial" de España

El Gobierno, en boca del director de gabinete de la Presidencia, Diego Rubio, ha advertido de que el cambio climático es la "gran amenaza existencial a la que se enfrenta a España", una que "mata y empobrece".

El jefe de gabinete de Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en la que ha presentado el informe anual de Seguridad Nacional respecto al año 2024, cuyo contenido se hizo público el pasado mes de agosto.

Al respecto de la amenaza del cambio climático, y un día después del aniversario de la dana que golpeó la Comunidad Valenciana y otros enclaves, Rubio ha afirmado que "el negacionismo, la pasividad de determinados actores políticos o económicos en el futuro van a ser estudiados como crímenes contra la humanidad y contra el planeta".

Rubio ha dicho que estudios académicos cifran en 30.000 millones de euros los daños materiales causados en España por el cambio climático y en 20.000 el número de muertes prematuras.

Además, ha repasado otros elementos de un informe que señala retos para la seguridad nacional que van desde el terrorismo yihadista, a la situación derivada de la invasión rusa en Ucrania, con Rusia como responsable de amplificar narrativas desinformativas, por ejemplo respecto a la dana de Valencia.

El incremento del radicalismo de la extrema derecha durante el pasado año, el elevado número de ciberataques contra las administraciones públicas o la saturación del sistema de atención humanitaria a los migrantes y solicitantes de asilo, son otros de los elementos que recoge.

España ha triplicado el gasto en defensa

Rubio ha apuntado también a los cambios en el orden internacional, ha recalcado que España dedica el triple de recursos en defensa que anteriores administraciones y que es un actor comprometido con la OTAN, una realidad que "ningún debate espurio sobre porcentajes del PIB" debería opacar.

Sobre el gasto del 5 % del PIB en defensa, ha argumentado que España es el octavo país que más contribuye a la Alianza, pero no va a comprometer un "nivel de gasto que no es viable alcanzar", e incompatible con el estado del bienestar, y además no lo hará "para engordar la facturación de determinadas empresas extranjeras o para evitar un rapapolvo en Twitter".

"En política internacional el peso se demuestra defendiendo los intereses de tu país, no practicando el seguidismo o el servilismo", ha recalado.

Además, ha abogado por corregir la dependencia hacia Estados Unidos, China o India en determinados sectores y ha señalado como riesgo la inestabilidad económica, cuando hay lideres que apuestan "por el proteccionismo y por instrumentalizar las relaciones comerciales", en una clara alusión a Donald Trump.

Ante los preguntas de los parlamentarios, Rubio ha defendido además la relación con Huawei y que España cumple la estrategia de la Comisión Europea respecto a China.

También ha mantenido un choque con el diputado del PP Rafael Hernando, quien le ha dicho que Sánchez le eligió porque ha hecho una tesis sobre la ética del engaño, pues considera "una broma" que el presidente haya hablado en la comisión de investigación del Senado de un Gobierno honesto.

Rubio le ha replicado que el PP está tan contento con cómo ha ido la comparecencia de Sánchez en la comisión del caso Koldo que le han pedido rascar una "mínima revancha pírrica". "Hay que saber perder. señor Hernando", ha apostillado.