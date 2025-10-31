El PP presenta más iniciativas para evitar que Sánchez siga gobernando sin Presupuestos
Madrid
El Partido Popular (PP) insiste en presentar iniciativas para evitar que Pedro Sánchez siga gobernando sin Presupuestos, como durante toda esta legislatura. El vicesecretario de Economía del primer partido de la oposición, Alberto Nadal, anunció este viernes una iniciativa para prohibir los traslados de crédito entre secciones presupuestarias, correspondientes a los distintos ministerios, algo que los de Alberto Núñez Feijóo denuncian como un subterfugio del PSOE para permitir que el Ejecutivo continúe aun sin Cuentas Públicas.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
- Las nuevas 773 VPO en Sevilla Este y Alcosa se ofertarán en alquiler asequible y no se podrán vender durante 20 años
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 30 de octubre de 2025
- Se suspenden las clases en las universidades pero se mantiene la actividad en colegios y conservatorios
- Andalucía financiará por primera vez 3.700 millones de deuda sólo a través de bancos y fondos privados
- Renfe suspende los trenes de Cercanías en Sevilla y corta conexiones con Cádiz, Huelva, Málaga y Córdoba
- A qué horas lloverá hoy jueves en Sevilla: esta es la previsión de Aemet
- Sevilla sufre la mayor tromba de agua desde que hay registros: 115 litros por metro cuadrado