Sánchez utiliza el “circo” de la comisión Koldo para romper con un Senado “al servicio de la máquina del fango”

El Senado se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla del PP contra el Gobierno. En lo que va de legislatura, la Cámara Alta ha activado hasta cuatro choques con el Ejecutivo en forma de conflictos de atribuciones impulsados por la mayoría de los populares. Desde Moncloa los han situado fuera de la doctrina del Tribunal Constitucional y han ido subiendo el tono contra lo que denominan una instrumentalización política de esta institución e, incluso, poniendo en cuestión su soberanía frente al Congreso.

La puntilla de este enfrentamiento ha sido la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, donde se llamó a comparecer a Pedro Sánchez este jueves. El primer presidente del Gobierno en activo que lo hace para rendir cuentas sobre corrupción. Una bala de plata que se había reservado el PP y que los colaboradores del jefe del Ejecutivo consideran haber neutralizado, pero asumiendo una ruptura total con la cámara de representación territorial. “Se han pasado todas las líneas rojas”, protestaban a la salida de la sesión.

Detrás de la satisfacción de los miembros del Gobierno y del propio Sánchez, quien se mostró contento con el resultado del interrogatorio e ironizó con que “otros seguro que no”, este jueves se evidenció una ruptura total de puentes entre instituciones. “El éxito definitivo de [Alberto Núñez] Feijóo”, cuestionaba un ministro socialista sin dejar de subrayar la utilización del Senado solo para intereses partidistas. Otros asesores del jefe del Ejecutivo abundaban en el “circo” que denunció Sánchez durante su comparecencia por las “faltas de respeto” de los senadores y que habría “permitido” el presidente de la comisión.

“Que la política sea así no beneficia a nadie”, lamentaban lacónicamente los socialistas reconociendo implícitamente un divorcio entre la calle y las instituciones parlamentarias. Eso sí, atribuyendo todas las responsabilidades a PP y Vox.

El punto de inflexión para la ruptura definitiva lo marcó Sánchez en un alegato final durante su comparecencia este jueves. Unas palabras que no fueron fruto de la improvisación. Las llevaba escritas. Si comenzó cargando contra la comisión de investigación, de la que han declinado participar PNV y BNG para no ser partícipes de su instrumentalización, según justificaron ambos, remató haciéndolo directamente contra el Senado para acusar a la mayoría popular de pervertir el papel que le otorga la Constitución.

“Estamos ante una burda instrumentalización de una institución necesaria para nuestra democracia como es el Senado. Un despropósito más, tanto del PP como de Vox”, arrancó a este respecto. “Respeto profundamente a esta Cámara, por eso siento enorme pena por el lodazal en el que las señorías del PP y de Vox están convirtiéndola. El Senado no nació para ser la sucursal parlamentaria de una estrategia partidista. No nació para ejecutar vendettas políticas desde una mayoría utilizada hoy con fines absolutamente deleznables. Nació para ser una Cámara de representación territorial, de control democrático y hoy, por culpa de algunos, se está utilizando y se está desnaturalizando y se está desprestigiando”, aseveró para remachar, tras más de cinco horas de comparecencia: “La han convertido en una institución al servicio de la máquina del fango, a una institución que es necesaria para nuestra democracia”.

El Senado ya reprobó en abril del pasado año al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por su presunta falta de respeto institucional hacia la Cámara y por asegurar que la soberanía de las Cortes Generales recae en el Congreso, atribuyendo al Senado un papel de segunda vuelta y “solo” como representación de los territorios.

Más de año y medio sin acudir al Senado

Fuentes del Gobierno abundaban en este desprestigio poniendo como ejemplo práctico la propuesta del senador del PP encargado de interrogar a Sánchez, Alejo Miranda, para celebrar en la Cámara Alta un “careo” entre el presidente del Gobierno, el exministro investigado en el caso Koldo, José Luis Ábalos, y el presunto “nexo corruptor”, el empresario Víctor de Aldama.

“No lo contempla el reglamento, deberían volver a cambiarlo para pedir algo así”, replicaban desde el Ejecutivo para explicar que esta petición era una suerte de “conejo sacado de la chistera” en el último momento ante el resultado de la comparecencia. Asimismo, afearon como hizo el propio Sánchez, que senadores del PP sacasen fotografías de móvil al presidente del Gobierno durante su comparecencia, algo que no permite el reglamento.

Sánchez llevaba desde marzo de 2024 sin acudir al Senado. Una anomalía que llevó al PP a reformar el reglamento para convertir su presencia en obligatoria. Tras ello, el jefe del Ejecutivo debería someterse mensualmente a sesiones de control. Por el momento no lo ha hecho, lo que ya visibiliza el choque entre instituciones que viene larvándose desde el arranque de la legislatura.