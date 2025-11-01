Espinosa de los Monteros: "Sería muy bueno que PP, Vox y Junts votaran una moción de censura para convocar elecciones"

Dos años después de dejar la política activa, Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 1971), cofundador de Vox y exportavoz en el Congreso, reaparece con Atena, una fundación que busca "derrotar" al Gobierno de Pedro Sánchez con propuestas "liberales" e impulsar un acercamiento entre PP y Vox. Esta semana ha presentado su 'think tank' en Barcelona, arropado por cargos populares y sin la presencia de dirigentes de la extrema derecha de Vox, partido en el que todavía milita.

En la presentación de Atena pidió un "cese de hostilidades" entre PP y Vox. ¿Por qué da por hecho que existen?

Es peor todavía. Hay un exceso de hostilidad no solo entre PP y Vox, sino entre medios de comunicación que no están demasiado lejos políticamente, entre influencers, periodistas, gente de todo tipo que se sitúa en un espacio distinto del de la izquierda y el separatismo. Entendiendo que hay diferencias, pero tenemos que aprender a convivir, coexistir y centrarnos en el rival, que es mucho más importante.

Dice que a la derecha le falta volver a enamorar a sus votantes.

En 2023, algunos daban por descontado un cambio de gobierno que no se produjo y eso ha supuesto dos años de tiempo perdido para España. No debemos volver a incurrir en el mismo error de creer que ya está todo hecho y de que como las encuestas dicen lo que también decían hace dos años, no hay que esforzarse. Hay que proponer cosas ilusionantes, hay motivos para el optimismo, pero hay que transmitirlo y hay que saber entusiasmar.

¿Quién tuvo la culpa de que no se materializara un cambio de gobierno en 2023?

Hubo una responsabilidad que se puede distribuir entre muchas personas, muchos partidos o muchas entidades, pero a mí lo que me preocupa es el futuro y lo que quiero, sobre todo, es que no volvamos a caer en los mismos errores. No quiero señalar a nadie. Pero, si todo el mundo piensa que nadie se equivocó, entonces estamos condenados a repetir el mismo fracaso.

¿Fue una buena decisión que Vox rompiera los gobiernos autonómicos con el PP?

Prefiero no opinar sobre lo que PP y Vox hicieron en el pasado.

Usted da por hecho que habrá un gobierno de coalición entre PP y Vox, pero los populares insisten en que gobernarán en solitario. ¿Lo ve viable?

No sé cuál es la fórmula, pero nadie va a sacar mayoría absoluta, ni PP, ni Vox. Hay una oportunidad para preparar un cambio de gobierno. Si nos pasamos el tiempo diciendo que nunca colaboraremos los unos con los otros y que nunca nos pondremos de acuerdo, me pregunto: ¿Qué sucede el día siguiente de las elecciones en las que sí se suma 176? Si no se suma, es grave, pero si sí se suma 176, ¿no va a haber colaboración, cooperación o convivencia? ¿No se va a formar gobierno? Esto me preocuparía mucho más. Todos tenemos que poner de nuestra parte para que se forme un gobierno estable, no uno que dure pocos meses y que requiera de un nuevo ciclo electoral anticipado que genere todavía más inestabilidad.

Los ejemplos de los gobiernos autonómicos de coalición no parecen ser un buen precedente para la estabilidad, ¿puede rehacerse la confianza después de romper?

Lo podemos ver a la inversa. En Extremadura se ha roto la confianza. El PP depende de Vox -aunque sea mínimamente- y, al no alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos, se han convocado elecciones anticipadas. Pero no deseo que esto ocurriera estando en el Gobierno.

En Extremadura hay quiénes acusan a Vox y al PSOE de haber hecho una pinza para hacer caer al PP.

Yo no estoy en la crítica a Vox, tampoco estoy en la crítica a nada que no sea este Gobierno.

¿Cree que Alberto Núñez Feijóo sería un buen presidente de España?

Hoy por hoy es el presidente más probable. Si es bueno o malo, lo veremos en función de si realmente es capaz de hacer un cambio de rumbo desde el Gobierno con los apoyos necesarios. Si se compone un Gobierno de transición donde no pasa gran cosa, simplemente se quitan a unos para poner a otros, y no cambia nada, pues eso no será un buen Gobierno.

Junts ha roto con Pedro Sánchez en el Gobierno, ¿cree que cambiará algo?

[Ríe]. Rompen con un Gobierno que, teóricamente, ya no estaban apoyando. Continuará aunque no apruebe presupuestos.

Se habla de una posible moción de censura instrumental. ¿PP, Vox y Junts pueden estar en la misma ecuación?

La política dicen que hace extraños compañeros de cama. No creo que pase, pero si se llegara a producir una moción de censura con un candidato que fuera aceptable por los partidos involucrados y que tuviera como objeto simplemente disolver las Cortes y convocar elecciones, creo que esa sería una buena noticia. Es muy improbable. Si se produjera, yo esperaría que todos los partidos que están en la oposición -Junts incluido, que ha dicho que está en la oposición- fueran capaces de ponerse de acuerdo para votar a un candidato como Miquel Roca, por ejemplo, que tuviera como mandato explícito de convocar elecciones. Eso sería muy bueno.

¿Qué le parece el plan migratorio del PP? Vox acusa a los populares de copiar algunas partes de su programa.

Durante muchos años el único partido que hablaba del problema de la inmigración ha sido Vox y, por ello, ha sido tildado de extrema derecha, de radical y de extremista. Porque decía algunas cosas que efectivamente otros están empezando a entender. Cuando yo estaba en Vox siempre decía que aciertan cuando nos copian, y yo creo que eso no debería, al menos, enfadar a nadie, si la idea es correcta. Eso es una victoria de quienes han estado defendiendo esa idea.

Pone el foco en los jóvenes y los influencers. La última encuesta del CIS dice que dos de cada diez españoles entre 18 y 24 años cree que la dictadura franquista fue "buena" o "muy buena". ¿Qué le parece?

Ha habido un intento muy claro de contarnos cuál es la historia oficial, y la historia no tiene una versión oficial: debe basarse en la verdad y permitir libertad para interpretarla. En España se ha intentado, mediante ley, sancionar o prohibir que la gente exprese su opinión sobre el pasado, y eso está muy mal. Todos deben tener libertad para opinar: profesores, periodistas o políticos. Se ha intentado cercenar esa libertad, y quizá lo que vemos ahora es una reacción a ese deseo estatalista de prohibir lo que no se debe prohibir.

¿Cómo es actualmente su relación con Santiago Abascal y con la cúpula de Vox?

Me llevo muy bien con casi todo el mundo en Vox, pero no quiero entrar en asuntos que ya son casi de corazón.

Dice ser un defensor del libre comercio. ¿Qué balance hace del primer año de Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca?

Es temprano todavía. Como todo gobernante, tiene sus luces y sus sombras. Está teniendo un éxito absolutamente apabullante en materia política exterior, pero en materia económica no me ha gustado, ni creo que sea bueno para Estados Unidos, la imposición de barreras arancelarias. Las tensiones inflacionistas que está empezando a ver EEUU van a ir a más por los aranceles.