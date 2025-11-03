Feijóo reivindica a Mazón como víctima de una “cacería” que le ha dado “una lección” a Sánchez y pide a Vox que “facilite” el sustituto

La dimisión de Carlos Mazón centra el interés de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular que este lunes preside el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo. En su tradicional intervención en abierto, antes de la reunión a puerta cerrada con los presidentes y líderes autonómicos del PP, el líder de la oposición ha reivindicado la figura de Carlos Mazón, quien a su juicio ha sido víctima de una "cacería" porque "no es un asesino". Feijóo ha asegurado que el president de la Generalitat le ha dado una "lección" a Pedro Sánchez con su dimisión, al tiempo que ha pedido a Vox que "facilite" la elección de su sucesor, algo que se tiene que sustanciar en una nueva investidura en las Cortes valencianas. Todo ello sin desvelar quién sería el sucesor, como tampoco lo hizo Mazón.

Feijóo le dedicó a la situación en la Comunidad Valenciana la segunda mitad de su discurso, tras hablar en primer lugar de los casos de corrupción que salpican al Gobierno Sánchez, incluido el juicio que este mismo lunes comenzó en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También abordó, en su intervención ante los líderes territoriales del PP, el adelanto electoral en Extremadura para el 21 de diciembre, elogiando para ello la decisión de la presidenta de la Junta, María Guardiola.

A diferencia de Mazón, Feijóo comenzó su discurso hablando de las víctimas de la dana. Aseguró que "les debemos memoria y reparación" y advirtió que "que nunca las vamos a utilizar, jamás, y cuando digo jamás, es jamás", enfatizó. Posteriormente se refirió a la reconstrucción de Valencia como "la tarea política más urgente", y es ahí donde aunque sin mencionarlo se dirigió directamente a Vox, apenas minutos antes de que interviniese Santiago Abascal desde Plasencia: "Pido a los partidos que sostienen al Gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano".

Mazón ha anunciado su dimisión este lunes, un año después de la dana en que murieron 229 personas, porque ya no puede "más" ni tiene la "fuerza" para liderar el trabajo "bien encauzado ya" de la recuperación, y ha apelado a "la responsabilidad" de la mayoría en Les Corts para "elegir nuevo president".

"Un nuevo tiempo"

En una declaración institucional y sin preguntas que han seguido sentados en primer fila los integrantes de su Consell, Mazón ha afirmado que la Generalitat necesita "un nuevo tiempo" y ha confesado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo", porque ha habido momentos "insoportables" para él y su familia, pero hoy ya no puede más.

Feijóo ya habló este domingo con Mazón para analizar la situación política en esta comunidad. Así lo anunció la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a los medios de comunicación en Logroño. "Hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón mantendrán una conversación sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana", apuntó Gamarra en medio del debate interno abierto en el PP sobre el futuro de Mazón al frente del partido en la región.

