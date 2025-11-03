El PP inicia los contactos para elegir a Pérez Llorca como sucesor de Mazón

¿Qué pasa ahora? Después de la comparecencia de Carlos Mazón anunciando su dimisión comienza el despliegue de los tiempos, las formalidades y, sobre todo, las negociaciones que han de acabar con el nombramiento de un nuevo 'president' de la Generalitat Valenciana en las Corts. De ahí el claro guiño lanzado por el hasta ahora jefe del Consell a Vox dentro de esa "mayoría parlamentaria viva y en marcha" del que necesita su apoyo para poder elegir a su sucesor al frente del Ejecutivo autonómico y del que hay un claro favorito, según las fuentes consultadas por este diario: Juanfran Pérez Llorca.

El relevo de Mazón no será inmediato. Según establece el Estatuto de Autonomía, en caso de renuncia o dimisión, "se procederá nuevamente a la elección del President de la Generalitat de acuerdo con el procedimiento establecido", lo que devuelve la pelota al tejado del parlamento autonómico como si de un inicio de legislatura se tratara. Es decir, un grupo parlamentario, en este caso, el PP, deberá proponer un nombre a la Presidencia de las Corts y esta fijará un pleno de investidura donde el candidato deberá recibir el apoyo de 50 de los 99 diputados.

Fuentes conocedoras del funcionamiento parlamentario señalan que desde la presentación de la renuncia son doce días hábiles para presentar una candidatura y luego hay entre tres y siete días para convocar el pleno de investidura y hay dos meses para elegir presidente, por lo que el procedimiento podría perdurar hasta final de noviembre, aunque para ello se han de dar otros pasos, una parte de forma y otra de fondo.

Mazón, Pérez Llorca y Barrachina, en una sesión de control en Les Corts. / José Cuéllar / Corts Valencianes

La primera, la formal, es que el PP señale al sucesor de Mazón para situarse al frente de la Generalitat. El nombre que más suena para ser elegido, según fuentes de los 'populares', es el de Juanfran Pérez Llorca, actual síndic en las Corts y secretario general del PPCV. Además de ser una persona de la máxima confianza de Mazón, cumple el principal requisito para ser elegido: tener acta de diputado en la cámara autonómica.

De su futura designación no ha hecho mención alguna Mazón en su discurso. Ha hablado, sin citar nombres, del "futuro president" y ha llamado a la "mayoría parlamentaria viva" a que le apoye, pero sin concretar. Esta responsabilidad de ungir un nuevo nombre será una cuestión más vinculada al partido y no a un ámbito institucional, desde el Palau de la Generalitat, por lo que se espera que en las próximas horas continúen los movimientos internos en el PP para preparar esta pista de aterrizaje y oficializar la llegada de Pérez Llorca.

Negociaciones en marcha

Claro que el paso clave estará en los contactos con Vox que ya han comenzado. Los 13 votos de los voxistas en las Corts fueron decisivos para investir a Mazón en julio de 2023, lo han sido para poder sacar adelante las principales normas en estos dos años de legislatura y continuarán siendo determinantes para elegir a su sucesor. De ahí que los ojos se pongan en el líder de la formación, Santiago Abascal, quien deberá dar su validación para que sus representantes en la Comunitat Valenciana invisten al nuevo jefe del Consell.

La conexión entre los 'populares' valencianos y Vox no es ni mucho menos la que tienen otros territorios del PP con los de Abascal. Frente a las tiranteces que existen en comunidades como Castilla y León, Aragón o Extremadura, autonomía que celebrará elecciones el próximo 21 de junio, en la Comunitat Valenciana ha destacado el buen entendimiento, con la aprobación en mayo de unos presupuestos que no tienen ninguna de las tres comunidades anteriores tras la ruptura de los distintos gobiernos autonómicos.

Por su parte, fuentes de Vox en la Comunitat Valenciana han informado que no van a hacer declaraciones sobre la dimisión de Mazón "hasta el mediodía". Se espera que antes de una pronunciación de los voxistas en las Corts haya hablado Abascal, quien tiene una convocatoria a medios en Plasencia (Extremadura), y podría dar una pista de qué postura toma su partido respecto a la continuidad o no de la legislatura en un momento de auge en las encuestas.