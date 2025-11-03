El Supremo propone juzgar ya a Ábalos, Koldo y Aldama por los contratos de mascarillas

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto juzgar ya al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, por los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia del covid que se realizaron a través de organismos dependientes de ese ministerio. En el auto en el que se da por terminada la instrucción, el magistrado considera los hechos constitutivos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En su auto, el instructor da traslado de las actuaciones al ministerio fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de 10 días, soliciten la apertura del juicio oral a través de la formulación del correspondiente escrito de acusación o, en el caso de las defensas, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

