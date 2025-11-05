El Gobierno pospondrá la Conferencia de Presidentes de final de año por el adelanto del ciclo electoral

La XIX Conferencia de Presidentes tendrá que esperar. A falta de oficializar la decisión, el Gobierno ha decidido posponer la reunión del órgano multilateral con los presidentes autonómicos prevista para final de año en Asturias debido al adelanto electoral en Extremadura, según avanzan fuentes de Moncloa. Los comicios extremeños se celebrarán el 21 de diciembre, por lo que coincidirían con el calendario previsto para la Conferencia de Presidentes.

Las mismas fuentes del Gobierno sopesan un retraso técnico y apuntan al mes de enero del próximo año para su celebración. De este modo, apenas se chocaría con el reglamento, que obliga a celebrar dos reuniones al año. La última tuvo lugar en Barcelona el pasado mes de junio. Sin embargo, el adelanto decidido por la presidenta extremeña, María Guardiola, abrirá un ciclo electoral en el que continuarán las elecciones de Castilla y León y Andalucía. Las primeras están previstas para el mes de marzo, a la espera de la fecha por la que opte el presidente popular Alfonso Fernández Mañueco, y las segundas tocarían en el mes de junio si Juanma Moreno agota la legislatura.

El ciclo electoral de 2024, con elecciones gallegas, vascas, catalanas y europeas, ya llevó a Moncloa a dejar en cuarentena la Conferencia de Presidentes, que se fue posponiendo reiteradamente. Luego fueron las negociaciones para la investidura en Catalunya lo que se alegó para no poner fecha. Todo ello, a pesar de que 2023 fue un año en blanco para este foro multilateral por las elecciones generales y las posteriores negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

La potestad de su convocatoria recae en el presidente del Gobierno, pero desde el PP lanzaron una ofensiva legal para forzar su celebración. Varios presidentes autonómicos del PP presentaron recursos contencioso-administrativos. Aunque en Moncloa suelen repetir que Sánchez ha sido el presidente que más Conferencias de Presidentes ha convocado, el vuelco en el poder territorial y la intensidad de la confrontación entre PSOE y PP llevaron al Ejecutivo a diluir su interés por estos foros.

La confrontación quedó patente en la última cumbre celebrada en Barcelona, a la que se llegó con serios choques respecto al orden del día. La reunión previa del comité preparatorio se saldó con un inédito desacuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Finalmente, el Ejecutivo evitó sostener el pulso con las comunidades presididas por el PP y aceptó íntegramente todos los asuntos que reclamaron incluir en el orden del día. De este modo, se abordó la vivienda con el enfoque de "la ocupación y la inquiocupación"; la financiación autonómica, centrándose en la "retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda"; "las energías de respaldo para evitar un nuevo apagón" en el marco del plan energético o las inversiones en infraestructuras críticas para "afrontar el caos ferroviario y asegurar el transporte público y las comunicaciones".

Plantones y amenaza de boicot

Desde sus respectivas posiciones de máximos, el Gobierno trató de resituar su agenda en la problemática del acceso a la vivienda y el PP respondió poniendo el foco en la inmigración. Frente a la hoja de ruta del Ejecutivo, los populares aprovecharon para sacar músculo territorial y mostrar su alternativa.

El disenso y la confrontación política entre el Gobierno y las comunidades del PP es una tendencia que viene acentuándose durante esta legislatura en los órganos multilaterales. El pasado 24 de octubre, los consejeros de Sanidad del PP plantaron a la ministra del ramo, Mónica García, en la Conferencia Sectorial. Ya antes, las comunidades con presidentes populares plantaron al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la conferencia sectorial del ramo.

El principal precedente de un plantón de los representantes de las comunidades del PP se produjo en Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Entonces, abandonaron la reunión en protesta por la quita parcial de la deuda, optando por hacerlo todos en bloque.