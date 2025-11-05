Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación a la mujer del presidente

El juez Peinado impulsa la causa para sentar ante un jurado a Begoña Gómez por cinco delitos e imputa a la actual secretaria de Presidencia

Acuerda la continuación del procedimiento por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España).

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra- Europa Press

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Madrid

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, ha dictado un auto en el que impulsa la causa para sentar ante un jurado popular a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

En su resolución, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO, descarta citar en el procedimiento tanto a Pedro Sánchez como al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pero imputa a la actual secretaria de Presidencia, Judith Alexandra González.

En la resolución, el magistrado madrileño reconoce que su decisión inicial de no dirigir la causa contra la asistente Cristina Fernández "no era correcta"; por lo que la mantiene investigada por "la intervención habitual" de quien era directora de Programas de Presidencia de Gobierno, pues Peinado considera que era "utilizada como un elemento más de influenciabilidad subjetiva en el delito de tráfico de influencias".

