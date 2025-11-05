Investigación a la mujer del presidente
El juez Peinado impulsa la causa para sentar ante un jurado a Begoña Gómez por cinco delitos e imputa a la actual secretaria de Presidencia
Acuerda la continuación del procedimiento por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, ha dictado un auto en el que impulsa la causa para sentar ante un jurado popular a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
En su resolución, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO, descarta citar en el procedimiento tanto a Pedro Sánchez como al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pero imputa a la actual secretaria de Presidencia, Judith Alexandra González.
En la resolución, el magistrado madrileño reconoce que su decisión inicial de no dirigir la causa contra la asistente Cristina Fernández "no era correcta"; por lo que la mantiene investigada por "la intervención habitual" de quien era directora de Programas de Presidencia de Gobierno, pues Peinado considera que era "utilizada como un elemento más de influenciabilidad subjetiva en el delito de tráfico de influencias".
- Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
- Una vaguada pondrá en alerta a Andalucía con lluvias intensas, tormentas y viento: 'Hay que estar preocupados
- La Aemet defiende que informó 10 veces al Ayuntamiento de Sevilla el día de la tormenta: 'No llovió para un aviso rojo
- Así es el menú semanal de los colegios de Sevilla: 'cubitos' de bacalao y merluza o 'lingotes' de salmón
- Las VPO en alquiler de Palmas Altas costarán de 525 a 650 euros al mes: estarán protegidas durante 50 años
- Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide 'máxima precaución
- El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 4 de noviembre de 2025