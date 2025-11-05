El PSOE aplaza el mitin de Pedro Sánchez en Mérida por el temporal en Extremadura

El PSOE de Extremadura ha decidido aplazar el acto público previsto para este miércoles en el que iba a participar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido al fuerte temporal de lluvias y tormentas que afecta a buena parte de la región. El mitin, que suponía la apertura de la precampaña socialista de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, estaba programado a las 18.00 horas en el hotel Las Lomas de Mérida.

El Comité Electoral regional ha tomado la decisión para evitar el desplazamiento de los cientos de militantes que se esperaban desde distintos puntos de Extremadura, según ha explicado el partido. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta naranja por lluvias y tormentas hasta las 22.00 horas de este miércoles, lo que ha llevado a los socialistas a aplazar el acto por prudencia.

"Las condiciones climatológicas y los desplazamientos que van a producirse no aconsejan que se realicen en el día de hoy, y por tanto se anunciará próximamente la nueva fecha de celebración", ha indicado el portavoz de campaña del PSOE y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Gallardo pide prudencia

El candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía ante los efectos del temporal.

"Sigo con preocupación los efectos del temporal que está dejando lluvias intensas en distintos puntos de Extremadura. Pedimos a la ciudadanía la máxima prudencia: evitemos desplazamientos innecesarios y sigamos en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Lo más importante son las vidas de las personas. Por eso hemos aplazado el acto público previsto para hoy en Mérida. Nuestro reconocimiento a los equipos que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de todos y todas", ha escrito en la red social X.

Fuerte apoyo federal en la campaña

El mitin en Mérida estaba llamado a ser el primer gran acto de precampaña con presencia de Pedro Sánchez, en un gesto de respaldo directo al candidato socialista. Desde el partido subrayan que el presidente del Gobierno "viajará a Extremadura las veces que sea necesario" durante la campaña y que varios ministros del Ejecutivo también participarán en actos públicos por toda la comunidad.

Además de Sánchez y Gallardo, estaban previstas las intervenciones de la vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Laura Iglesias Cano; del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; y de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez.

El PSOE anunciará en las próximas horas la nueva fecha del acto, una vez mejoren las condiciones meteorológicas y se garantice la seguridad de los desplazamientos.