Las pruebas que Barbón no escuchó: 'Miss Asturias' grabó a un alto cargo de Renfe explicando cómo se amañan contratos para puestos públicos

La exmilitante del PSOE de Gijón Claudia Montes, vinculada a José Luis Ábalos y conocida como 'Miss Asturias', ofreció a Adrián Barbón, presidente del Principado pruebas de supuestas corruptelas en la empresa Logirail, filial de Renfe, en la que ella trabajaba. Barbón le pidió que acudiese a la fiscalía con las pruebas, sin prestarse a evaluar o escuchar las grabaciones y documentos que Montes le ofreció. "Quien conoce un delito es quien debe acudir a Fiscalía", ha reiterado el Presidente del Principado en varias ocasiones.

Una de esas pruebas son unas grabaciones de una conversación telefónica en la que el entonces director general de Logirail, Óscar Gómez Barbero, le explica cómo, presuntamente, se le crearía una plaza fija para ella. Tras su paso por Logirail, empresa en la que presuntamente fueron “enchufadas” mujeres que tuvieron relación con Ábalos (según la investigación judicial del “caso Koldo), Gómez Barrero fue nombrado director de Negocios y Operaciones de Renfe en 2024, siendo ya ministro de Transportes Óscar Puente. Ahora está jubilado.

"Un diseño de plaza para tu perfil"

En esas grabaciones, realizadas en enero de 2021, Gómez Barrero detalla a Claudia Montes la intención de hacer “un diseño de la plaza que se adapte a tu perfil, de manera que puedas conseguir la plaza”. Posteriormente reconoce que es una operación que “hay que hacer muy bien, legalmente muy bien, para que nadie interponga una demanda que al final desvele un favoritismo personal que puede tener consecuencias muy incómodas”.

Barrero reconoce que no puede “sacar plazas así porque sí” y que el plan para Claudia Montes es establecer una “plaza fija”. “Le pondremos una categoría, una retribución, y tú te presentarás como se presentará el resto del mundo”, explica el directivo. El siguiente paso es hacer “un diseño de la plaza que se adapte a tu perfil, de manera que puedas conseguir la plaza”, llega a afirmar el exalto directivo de Renfe en las conversaciones que emitió la cadena “Cuatro”.

La fórmula pasaba no tanto por adecuar el perfil de Claudia Montes a las exigencias del puesto, sino al revés: “Yo no puedo, porque me va a pegar un cante de campeonato, ahora de repente cambiar tus condiciones laborales, porque si se hace eso va a tener comentarios feos y no vamos a montar un lío a quien no corresponde por una tontería de esas”, afirma en las grabaciones Gómez Barbero.

Eso sí, era relevante que Claudia Montes se presentase a la oposición. Gómez Barbero parece indicar que ya hubo ocasiones anteriores en las que se crearon puestos “a dedo” y el beneficiario ni siquiera concurrió a la prueba: “Pero si luego, por ejemplo, como me ha sucedido en algún caso, no vas al examen, pues claro, es de risa. Pero es que me ha pasado”, llega a admitir.

"Proteger a mis jefes"

El entonces director general de Logirail le dice a Claudia Montes que es importante hacerlo todo “muy bien” para conseguir, por un lado, que “en un futuro próximo tengas una plaza fija, con independencia de quién esté”. Y, en segundo lugar, era relevante “que (de) todo lo que hagamos no nos afee la conducta nadie, absolutamente nadie”.

Gómez Barbero, a tenor de las grabaciones, reconoce que el objetivo es proteger a sus superiores ante posibles crítica por la legalidad de la adjudicación de una plaza a dedo: “A mí me da igual, pero hay gente a la que le puede afectar. Y esto hay que hacerlo muy bien”. “Mi obligación es proteger a mis jefes”, llega a afirmar el directivo, que insiste: “Lo que no voy a hacer nunca es algo que luego le pueda provocar una situación complicada a alguien”.

En la conversación, Claudia Montes reconoce que “José (Luis Ábalos) está con un problema personal gordo”.

¿Eran el caso de Claudia Montes aislado? No, reconoce el directivo de Renfe: “Casos como el tuyo tengo bastantes”, dice.

En el mismo programa, “Código 10” de la cadena Cuatro, en el que Claudia Montes reveló las grabaciones, el propio Gómez Barbero negó las irregularidades: “Yo estoy muy tranquilo”, dijo.